"Укрзалізниця" вернет билеты, купленные в приложении до кибератаки: детали

В аккаунтах пассажиров "Укрзалізниці" теперь можно восстановить электронные билеты, которые были приобретены в приложении до хакерской атаки на сервисы компании.

Related video

О том, как восстановить купленный ранее билет, говорится на странице "Укрзалізниці" в Facebook. Для этого пользователям нужно:

зайти в свой аккаунт в приложении "Укрзалізниці";

нажать на баннер на главной странице, ведущий на отдельную страницу перегенерации билета;

выбрать "Загрузить PDF-билет" и сохранить восстановленный билет.

"Укрзалізниця" рекомендует пассажирам добавить свою актуальную электронную почту в свои аккаунты в приложении и на сайте, так как тогда все новые билеты автоматически дублируются на почту.

В комментариях компания уточнила, что для возврата средства за приобретенный билет нужно заполнить заявку и прикрепить билет или квитанцию об оплате. Вернуть билет можно не позднее чем за час до отправления поезда.

"После проверки данных в ручном режиме мы вернем средства на вашу карту. Срок возврата зависит от вашего банка и может занимать до 30 банковских дней во внутреннем сообщении и до 180 суток в международном сообщении с момента обработки", — отметили в "Укрзалізниці".

Напомним, 23 марта "Укрзалізниця" сообщила о сбое в своей IT-системе. В связи с этим онлайн-продажи билетов некоторое время были недоступными.

Позже, 1 апреля, глава Укрзалізниці" Александр Перцовский сказал, что на полное восстановление IT-сервисов компании понадобится еще минимум несколько недель.