"Була красива жінка": хірург розкрив секрети пластики Анни Сєдокової

Останній тиждень до постатті Анни Сєдакової, яка є уродженкою України, однак живе і працює в Росії прикута пильна увага. Причиною цього стало самогубство її колишнього чоловіка. Пластичний хірург Дмитро Слоссер спеціально для Фокусу вирішив проаналізувати зовнішні зміни артистки за період її творчої кар'єри. Так, експерт вважає, що через численні пластичні операції Анна втратила унікальні риси свого обличчя та стала схожою на типових представниць сучасного тренду уніфікованої краси.

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Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова продовжує дивувати своїх шанувальників не лише творчістю, а й зовнішніми змінами. Її зовнішній вигляд з роками зазнав значних трансформацій, які привертають увагу публіки та викликають активні дискусії в соціальних мережах і медіа. Спеціально для Фокусу відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер прокоментував можливі зміни в її зовнішності.

Аналізуючи фотографії артистки лікар зазначив: "На фото, зроблених протягом 2024 року вона дуже відрізняється від попередньої версії себе. Крім того, часто ті фотографії, які ми фінально бачимо – це зовсім інше. Вони часто проходять багато етапів покращення через різні сервіси і фоторедактори".

Розглядаючи старі фотографії співачки, експерт зазначив, що раніше її обличчя мало унікальні риси, які вирізняли її серед інших. Однак нині ситуація кардинально змінилася.

"Якщо говорити про фотографії попередніх років, то це була красива жінка з власним унікальним обличчям. Зараз все кардинально змінилось. Тепер Анна виглядає як одна з тих шаблонних жінок, яких дуже багато. На жаль, на кожному кроці можна зустріти подібну жінку зараз. Це такий стиль, коли люди підганяють себе під певні шаблони. Це не правильно", – констатував Дмитро Слоссер.

Анна Сєдокова Фото: колаж Фокус

Хірург також підкреслив, що зовнішність Анни тепер сприймається як результат численних естетичних втручань.

"Зміни настільки очевидні, що порівнюючи фото теперішні та минулі, можна подумати, що це різні люди. Точно зроблені груди, губи, ніс, живіт. Бачимо відверту демонстрацію моментів, які вона вже зробила. Можливо, це такий сучасний підхід. Але, на мою думку, люди після настільки радикальної пластики просто втрачають особистість", — зауважив лікар.

За словами експерта, сучасний тренд на уніфіковану красу, де всі жінки схожі одна на одну, позбавляє людей індивідуальності:

"Якщо в пошуковику спробувати знайти її за зображенням – я думаю, що ми побачимо сотні схожих дівчат, а не конкретно її. Це шаблон, де кожна наступна подібна до попередньої. Це просто жах", — резюмував Дмитро Слоссер.

Попри численні чутки та припущення Анна Сєдокова продовжує залишатися привабливою для своєї аудиторії, хоча її трансформації викликають чимало суперечок серед шанувальників та експертів. Залишається лише спостерігати, як змінюватиметься її імідж у майбутньому.

Зауважимо, що останнім часом ім'я Анни Сєдокової активно згадується в соціальних мережах, причиною цьому стала смерть її колишнього чоловіка Яніса Тімми.

Яніс Тімма Анна Сєдокова Фото: Telegram / Mash

Самогубство Яніса Тімми: борги, розлучення та "пророче" татуювання

Латвійський баскетболіст Яніс Тімма, який покінчив із собою в ніч на 17 грудня. За даними російських ЗМІ, напередодні розлучення він позичив у колишньої дружини, співачки Анни Сєдокової, мільйон рублів, щоб виплатити борги за аліменти на шестирічного сина Кристіана від попереднього шлюбу.

Тімма тривалий час не виплачував аліменти, через що його майно в Ризі виставили на аукціон. Борги та проблеми в кар'єрі призвели до депресії, про яку спортсмен скаржився знайомим.

1 грудня, за два тижні до смерті, він набив на спині масштабне татуювання, яке зображувало черепи, гроші, покерні фішки та всевидяче око. У соцмережах це тату назвали "пророчим".

Тіло 32-річного спортсмена знайшли в московському готелі. На заставці його телефону було фото Сєдокової з написом "зателефонуйте Анні". Відомо, що напередодні він намагався зв'язатися з нею, залишаючи голосові повідомлення та коментарі в Instagram.

Сєдокова, яка наразі перебуває в лікарні через нервовий зрив, заявила, що поки не може з'явитися на допит до слідчих. Відомо, що вона вирішила оплатити транспортування тіла Яніса до Латвії, а витрати на похорон вже сягнули 3 мільйонів рублів.

Смерть Тімми привернула значну увагу, розкривши його особисті трагедії, борги та складні стосунки з колишньою дружиною.

Нагадаємо, раніше ми писали, що батько ексчоловіка Ганни Сєдокової прокоментував смерть сина.

Крім цього, Фокус писав, що Рустам Солнцев звинуватив Анну Сєдокову у тиску на Яніса Тімму перед його смертю.