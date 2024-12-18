Рустам Солнцев звинуватив Анну Сєдокову у тиску на Яніса Тімму перед його смертю

Рустам Солнцев звинуватив Анну Сєдокову у причетності до смерті її колишнього чоловіка Яніса Тімми, назвавши її аб'юзером у стосунках. Шоумен заявив, що співачка постійно тиснула на Тімму, намагаючись отримати більше грошей, і спростував її слова про "пекло" в шлюбі, яке, за його словами, не існувало.

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Російський шоумен Рустам Солнцев звинуватив Анну Сєдокову у причетності до смерті її екс-чоловіка Яніса Тімми, назвавши її аб'юзером у стосунках. В інтерв'ю "И грянул Грэм" Солнцев заявив, що співачка постійно тиснула на Тімму, намагаючись отримати більше грошей, і що за чотири роки їхнього шлюбу не було жодного "пекла", про яке вона згодом згадала.

Він зазначив, що якби це було правдою, Сєдокова обов'язково поділилася б деталями особистого життя, але цього не сталося.

"Я не пам’ятаю жодного пекла за ці роки з Янісом. Це був чудовий хлопець, який був на 10 років молодший за неї", — сказав Солнцев.

Шоумен також звернув увагу на те, що співачка не висловила жодних співчуттів щодо Яніса, який наклав на себе руки в день її народження.

"Вона не сказала жодного слова про нього, не висловила жодного жалю. Він пішов, а вона залишилася", — додав Рустам.

Як Анна Сєдокова відреагувала на смерть Яніса Тімми

Співачка Анна Сєдокова вийшла на зв'язок з підписниками 17 грудня, коли стала відома трагічна новина про смерть її колишнього чоловіка, баскетболіста Яніса Тімми. У сльозах вона попросила не поширювати інформацію про його самогубство та поділилася своїми переживаннями, зізнавшись, що останні роки "жила в пеклі".

"У мене маленька дитина. Він нічого не повинен знати. Ви не уявляєте, в якому пеклі я жила всі ці роки. Я маю просто врятувати свою дитину від цієї інформації", — сказала Сєдокова, звертаючись до своїх шанувальників.

Згодом співачку було госпіталізовано через нервовий зрив.

Як помер Яніс Тімма

Тіло Яніса Тімми було знайдено в під'їзді одного з будинків у Москві. За різними джерелами, його смерть пов'язана з самогубством, і, за інформацією Telegram-каналу Mash, латвієць наклав на себе руки в бізнес-готелі. Shot також повідомляли, що він помер в хостелі. Причина смерті, за даними, є асфіксією, хоча інші джерела вказують на падіння з великої висоти.

Оперативні служби повідомили ТАСС, що на місці була знайдена записка з останнім побажанням Тімми, а на телефоні стояв номер Сєдокової з проханням зателефонувати їй.

Що говорять про Тімму

Колега Сєдокової, співачка Анна Калашнікова, висловила думку, що Яніс Тімма був аб'юзером, зазначивши, що він переслідував ексдружину після розлучення.

"На початку грудня Анна розлучилася з Янісом. Він був проти цього, але вона втомилася від таких стосунків. Я думаю, що Аня дуже любила чоловіка, інакше б не терпіла цей шлюб. На жаль, вона зіткнулася з людиною із нездорово

Нагадаємо, раніше ми писали, що батько ексчоловіка Ганни Сєдокової прокоментував смерть сина.

Крім цього, Фокус писав, про нові деталі смерті колишнього чоловіка Анни Сєдокової.