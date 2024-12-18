Рустам Солнцев обвинил Анну Седокову в давлении на Яниса Тимму перед его смертью

Рустам Солнцев обвинил Анну Седокову в причастности к смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы, назвав ее абьюзером в отношениях. Шоумен заявил, что певица постоянно давила на Тимму, пытаясь получить больше денег, и опроверг ее слова об "аде" в браке, которого, по его словам, не существовало.

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Российский шоумен Рустам Солнцев обвинил Анну Седокову в причастности к смерти ее экс-супруга Яниса Тиммы, назвав ее абьюзером в отношениях. В интервью "И грянул Грэм" Солнцев заявил, что певица постоянно давила на Тимму, пытаясь получить больше денег, и что за четыре года их брака не было ни одного "ада", о котором она впоследствии вспомнила.

Он отметил, что если бы это было правдой, Седокова обязательно поделилась бы деталями личной жизни, но этого не произошло.

"Я не помню ни одного ада за эти годы с Янисом. Это был замечательный парень, который был на 10 лет моложе ее", — сказал Солнцев.

Шоумен также обратил внимание на то, что певица не выразила никаких соболезнований относительно Яниса, который покончил с собой в день ее рождения.

"Она не сказала ни одного слова о нем, не выразила ни одного сожаления. Он ушел, а она осталась", — добавил Рустам.

Как Анна Седокова отреагировала на смерть Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова вышла на связь с подписчиками 17 декабря, когда стала известна трагическая новость о смерти ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. В слезах она попросила не распространять информацию о его самоубийстве и поделилась своими переживаниями, признавшись, что последние годы "жила в аду".

"У меня маленький ребенок. Он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком аду я жила все эти годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации", — сказала Седокова, обращаясь к своим поклонникам.

Впоследствии певица была госпитализирована из-за нервного срыва.

Как умер Янис Тимма

Тело Яниса Тиммы было найдено в подъезде одного из домов в Москве. По разным источникам, его смерть связана с самоубийством, и, по информации Telegram-канала Mash, латвиец покончил с собой в бизнес-отеле. Shot также сообщали, что он умер в хостеле. Причина смерти, по данным, является асфиксией, хотя другие источники указывают на падение с большой высоты.

Оперативные службы сообщили ТАСС, что на месте была найдена записка с последним пожеланием Тиммы, а на телефоне стоял номер Седоковой с просьбой позвонить ей.

Что говорят о Тимме

Коллега Седоковой, певица Анна Калашникова, высказала мнение, что Янис Тимма был абьюзером, отметив, что он преследовал экс-супругу после развода.

"В начале декабря Анна рассталась с Янисом. Он был против этого, но она устала от таких отношений. Я думаю, что Аня очень любила мужа, иначе бы не терпела этот брак. К сожалению, она столкнулась с человеком с нездоровым

Напомним, ранее мы писали, что отец экс-супруга Анны Седоковой прокомментировал смерть сына.

Кроме этого, Фокус писал, о новых деталях смерти бывшего мужа Анны Седоковой.