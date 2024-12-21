Яніс Тімма перед смертю взяв у Сєдокової мільйон рублів, щоб сплатити борг за аліментами, — росЗМІ

З кінця листопада Тімма скаржився знайомим на фінансові труднощі, невдачі в кар'єрі та депресію. За два тижні до самогубства він набив на спині тату з черепом, яке тепер називають пророчим.

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Латвійський баскетболіст Яніс Тімма, що покінчив із собою в ніч з 16 на 17 грудня, перед розлученням позичив у російської співачки українського походження Анни Сєдокової мільйон рублів. Гроші були йому потрібні, щоб виплатити борг за аліментами шестирічному сину Кристіану від колишньої дружини Сани. Про це пише російський Telegram-канал Mash з посиланням на одну з подруг співачки.

Повідомляється, що Тімма довгий час не виплачував аліменти на свою дитину, та через це його майно в латвійській столиці Ризі виставили на аукціон. Щоб розрахуватися з боргами, він взяв у Сєдокової мільйон рублів перед тим, як 9 грудня розлучитися з нею.

Зараз Анна Сєдокова перебуває в лікарні, тому не може з'явитися до Слідчого комітету для допиту у можливій справі за статтею "Доведення до суїциду", повідомляють у Telegram-каналі. Зазначається, що востаннє вона бачилася з колишнім чоловіком за два з половиною тижні до його самогубства, і тоді він благав її спробувати почати стосунки спочатку. Сєдокова нібито відмовила йому, через що Тімма почав погрожувати суїцидом.

Яніс Тімма перед смертю зробив пророче татуювання

Також джерела Telegram-каналу повідомляють, що наприкінці листопада баскетболіст скаржився на невдачі в спорті, негаразди в родині та безгрошів'я. 1 грудня він набив на спині татуювання з зображенням черепів, покерних фішок, алкоголю, грошей, охопленого полум'ям всевидячого ока та терезів із серцем і мозком на чашах. Фото тату Тімма виклав у соцмережі, і багато коментаторів зазначили, що череп у композиції став пророчим.

Перед самогубством Яніс Тімма набив тату на спині, яке назвали пророчим Фото: Telegram / Mash

Що відомо про самогубство Яніса Тімми

Тіло 32-річного ексчоловіка Анни Сєдокової знайшли в одному з московських готелів вранці 17 грудня. Російські ЗМІ повідомляли, що на заставці його телефону було фото Сєдокової з написом "зателефонуйте Анні", а напередодні він привітав її з днем народження.

Співачка того ж ранку відреагувала на смерть колишнього чоловіка Яніса Тімми, виклавши емоційне відео в Instagram.

Ввечері вона опублікувала ще одне відео вже з лікарняної палати та показала, що лежить під крапельницею через нервовий зрив.

18 грудня ЗМІ розкрили нові обставини смерті колишнього чоловіка Анни Сєдокової. Повідомлялося, що під час шлюбу вони багато сварилися, а Тімма часто зраджував дружину.

Російські журналісти писали, що за кілька годин до смерті Яніс у стані алкогольного сп'яніння намагався зв'язатися з Сєдоковою, записував їй голосові та лишав коментарі в Instagram.

19 грудня росЗМІ повідомили, що Сєдокова оплатить транспортування тіла Яніса Тімми до Латвії. У Telegram-каналі Mash додали, що сума витрат на похорон і перевезення вже сягнула 3 мільйонів рублів, а Сєдокова скасувала всі концерти та знімання щонайменше на місяць.