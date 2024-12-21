Янис Тимма перед смертью взял у Седоковой миллион рублей, чтобы оплатить долг по алиментам, — росСМИ

С конца ноября Тимма жаловался знакомым на финансовые трудности, неудачи в карьере и депрессию. За две недели до самоубийства он набил на спине тату с черепом, которое теперь называют пророческим.

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Латвийский баскетболист Янис Тимма, покончивший с собой в ночь с 16 на 17 декабря, перед разводом занял у российской певицы украинского происхождения Анны Седоковой миллион рублей. Деньги были ему нужны, чтобы выплатить долг по алиментам шестилетнему сыну Кристиану от бывшей жены Саны. Об этом пишет российский Telegram-канал Mash со ссылкой на одну из подруг певицы.

Сообщается, что Тимма долгое время не выплачивал алименты на своего ребенка, и из-за этого его имущество в латвийской столице Риге выставили на аукцион. Чтобы рассчитаться с долгами, он взял у Седоковой миллион рублей перед тем, как 9 декабря развестись с ней.

Сейчас Анна Седокова находится в больнице, поэтому не может явиться в Следственный комитет для допроса по возможному делу по статье "Доведение до суицида", сообщают в Telegram-канале. Отмечается, что последний раз она виделась с бывшим мужем за две с половиной недели до его самоубийства, и тогда он умолял ее попробовать начать отношения сначала. Седокова якобы отказала ему, из-за чего Тимма начал угрожать суицидом.

Янис Тимма перед смертью сделал пророческую татуировку

Также источники Telegram-канала сообщают, что в конце ноября баскетболист жаловался на неудачи в спорте, проблемы в семье и безденежье. 1 декабря он набил на спине татуировку с изображением черепов, покерных фишек, алкоголя, денег, охваченного пламенем всевидящего глаза и весов с сердцем и мозгом на чашах. Фото тату Тимма выложил в соцсети, и многие комментаторы отметили, что череп в композиции стал пророческим.

Перед самоубийством Янис Тимма набил тату на спине, которое назвали пророческим Фото: Telegram / Mash

Что известно о самоубийстве Яниса Тиммы

Тело 32-летнего экс-супруга Анны Седоковой нашли в одном из московских отелей утром 17 декабря. Российские СМИ сообщали, что на заставке его телефона было фото Седоковой с надписью "позвоните Анне", а накануне он поздравил ее с днем рождения.

Певица тем же утром отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы, выложив эмоциональное видео в Instagram.

Вечером она опубликовала еще одно видео уже из больничной палаты и показала, что лежит под капельницей из-за нервного срыва.

18 декабря СМИ раскрыли новые обстоятельства смерти бывшего мужа Анны Седоковой. Сообщалось, что во время брака они много ссорились, а Тимма часто изменял жене.

Российские журналисты писали, что за несколько часов до смерти Янис в состоянии алкогольного опьянения пытался связаться с Седоковой, записывал ей голосовые и оставлял комментарии в Instagram.

19 декабря росСМИ сообщили, что Седокова оплатит транспортировку тела Яниса Тиммы в Латвию. В Telegram-канале Mash добавили, что сумма расходов на похороны и перевозку уже достигла 3 миллионов рублей, а Седокова отменила все концерты и съемки минимум на месяц.