"Была красивая женщина": хирург раскрыл секреты пластики Анны Седоковой

Последнюю неделю к личности Анны Седаковой, которая является уроженкой Украины, однако давно живет и работает в России, приковано пристальное внимание. Причиной этому стало самоубийство ее бывшего мужа Яниса Тиммы.

Related video

Пластический хирург Дмитрий Слоссер специально для Фокуса решил проанализировать внешние изменения артистки за период ее ворчливой карьеры. Так, эксперт считает, что из-за многочисленных пластических операций Анна утратила уникальные черты своего лица и стала похожей на типичных представительниц современного тренда унифицированной красоты.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова продолжает удивлять своих поклонников не только творчеством, но и внешними изменениями. Ее внешний вид с годами претерпел значительные трансформации, которые привлекают внимание публики и вызывают активные дискуссии в социальных сетях и медиа. Специально для Фокуса известный пластический хирург Дмитрий Слоссер прокомментировал возможные изменения в ее внешности.

Анализируя фотографии артистки врач отметил: "На фото, сделанных в течение 2024 года она очень отличается от предыдущей версии себя. Кроме того, часто те фотографии, которые мы финально видим — это совсем другое. Они часто проходят много этапов улучшения через различные сервисы и фоторедакторы".

Рассматривая старые фотографии певицы, эксперт отметил, что раньше ее лицо имело уникальные черты, которые выделяли ее среди других. Однако сейчас ситуация изменилась.

"Если говорить о фотографиях предыдущих лет, то это была красивая женщина с собственным уникальным лицом. Сейчас все кардинально изменилось. Теперь Анна выглядит как одна из тех шаблонных женщин, которых очень много. К сожалению, на каждом шагу можно встретить подобную женщину сейчас. Это такой стиль, когда люди подгоняют себя под определенные шаблоны. Это не правильно", — констатировал Дмитрий Слоссер.

Анна Седокова Фото: коллаж Фокус

Хирург также подчеркнул, что внешность Анны теперь воспринимается как результат многочисленных эстетических вмешательств.

"Изменения настолько очевидны, что сравнивая фото нынешние и прошлые, можно подумать, что это разные люди. Точно сделаны грудь, губы, нос, живот. Видим откровенную демонстрацию моментов, которые она уже сделала. Возможно, это такой современный подход. Но, по моему мнению, люди после столь радикальной пластики просто теряют личность", — отметил врач.

По словам эксперта, современный тренд на унифицированную красоту, где все женщины похожи друг на друга, лишает людей индивидуальности:

"Если в поисковике попробовать найти ее по изображению — я думаю, что мы увидим сотни похожих девушек, а не конкретно ее. Это шаблон, где каждая следующая похожа на предыдущую. Это просто ужас", — резюмировал Дмитрий Слоссер.

Несмотря на многочисленные слухи и предположения Анна Седокова продолжает оставаться привлекательной для своей аудитории, хотя ее трансформации вызывают немало споров среди поклонников и экспертов. Остается только наблюдать, как будет меняться ее имидж в будущем.

Заметим, что в последнее время имя Анны Седоковой активно упоминается в социальных сетях, причиной этому стала смерть ее бывшего мужа Яниса Тиммы.

Янис Тимма Анна Седокова Фото: Telegram / Mash

Самоубийство Яниса Тиммы: долги, развод и "пророческая" татуировка

Латвийский баскетболист Янис Тимма, который покончил с собой в ночь на 17 декабря. По данным российских СМИ, накануне развода он занял у бывшей жены, певицы Анны Седоковой, миллион рублей, чтобы выплатить долги по алиментам на шестилетнего сына Кристиана от предыдущего брака.

Тимма длительное время не выплачивал алименты, из-за чего его имущество в Риге выставили на аукцион. Долги и проблемы в карьере привели к депрессии, о которой спортсмен жаловался знакомым.

1 декабря, за две недели до смерти, он набил на спине масштабную татуировку, которая изображала черепа, деньги, покерные фишки и всевидящее око. В соцсетях это тату назвали "пророческим".

Тело 32-летнего спортсмена нашли в московской гостинице. На заставке его телефона было фото Седоковой с надписью "позвоните Анне". Известно, что накануне он пытался связаться с ней, оставляя голосовые сообщения и комментарии в Instagram.

Седокова, которая сейчас находится в больнице из-за нервного срыва, заявила, что пока не может явиться на допрос к следователям. Известно, что она решила оплатить транспортировку тела Яниса в Латвию, а расходы на похороны уже достигли 3 миллионов рублей.

Смерть Тиммы привлекла значительное внимание, раскрыв его личные трагедии, долги и сложные отношения с бывшей женой.

Напомним, ранее мы писали, что отец экс-супруга Анны Седоковой прокомментировал смерть сына.

Кроме этого, Фокус писал, что Рустам Солнцев обвинил Анну Седокову в давлении на Яниса Тимму перед его смертью.