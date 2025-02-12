Пит Дэвидсон потратил более $200 тысяч на удаление татуировок: как он выглядит теперь

С сентября прошлого года Пит ведет абсолютно трезвый образ жизни, а первые татуировки начал удалять еще в 2020 году.

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Пит Дэвидсон, 31-летний американский актер и комик, снялся в новой рекламной кампании, кадры которой разместил у себя в сторис Instagram и впервые продемонстрировал результаты усилий по удалению татуировок. Их у него на теле было более 200, пишет Daily Mail.

Быівший бойфренд Ким Кардашьян позирует без рубашки, демонстрируя практически чистый торс и руки, а также в майке и трусах, показывая, что и на ногах у него куда меньше рисунков.

В беседе со своим другом и экс-коллегой по Saturday Night Live Сетом Мейерсом в одном из выпусков Late Night он рассказал, что начал длительный и дорогостоящий процесс стирания чернил на руках более четырех лет назад. Пит потратил свыше $ 200 тысяч на многочисленные сеансы лазерного удаления татуировок. Он хочет полностью очистить тело от рисунков к своему 40-летию.

Фото: Скриншот

Дэвидсон пояснил, что для каждой татуировки требуется несколько визитов с перерывом в несколько недель между ними для процесса заживления.

"Это как минимум семь визитов. И если это черно-белая татуировка, это немного проще. Но если это цветная татуировка, это займет целую вечность", – отметил комик.

Когда Мейерс спросил, есть ли какая-то конкретная татуировка на теле, от которой он был бы рад избавиться, комик сказал, что он хотел бы удалить "все".

"Ну, я принял много таких решений, когда, знаете ли, до реабилитации. Поэтому я сделал самые глупые татуировки… У меня есть коллекция мультфильмов, курящих косяк", – объяснил мужчина. Он сказал, что там, например, была одна из Маппетов вместе с "совой Тутси Поп", что, по его словам, было "странно, потому что я был недостаточно взрослым, чтобы сниматься в этой рекламе".

С сентября прошлого года Дэвидсон завязал с алкоголем и с тех пор поправился на девять килограммов. Процесс удаления татуировок он описывает как "довольно ужасный" и призвал других людей хорошо подумать прежде, чем что-то делать со своим телом.

Сейчас Пит наслаждается трезвой жизнью и новым собой.

"У него дела идут действительно хорошо. Все движется в правильном направлении, и он получает фантастические отзывы о фильме", – сказал источник об актере, который снимается в новой картине "Человек-собака".

Ранее Фокус писал, что Пит Дэвидсон и Чейз Суи Уондерс врезались на машине в дом в Беверли-Хиллз.