От Арианы Гранде до Ким Кардашьян. С кем встречался Пит Дэвидсон
Известный голливудский ловелас сейчас начал романтические отношения с Эмили Ратаковски.
28-летний комик и голливудский ловелас Пит Дэвидсон был романтично связан с широким списком знаменитых женщин. Сейчас известно о его отношениях с моделью Эмили Ратаковски, однако до нее он встречался с Ким Кардашьян, Кейт Бекинсейл, Кайей Гербер и другими знаменитостями. Вспомним его самые яркие романы.
Каззи Дэвид
Пит Дэвидсон оказался в своих первых продолжительных отношениях с дочерью комика Ларри Дэвида Каззи.
Пара начала встречаться в мае 2016 года и все очень быстро развивалось. Через два года, в мае 2018, Дэвидсон подтвердил, что они официально расстались.
"Мы больше не вместе", — сказал он тогда Complex. "Очень талантливая девушка, она будет прекрасна, и у нее все будет хорошо. Да, я думаю, что с ней все будет хорошо".
Сама девушка смогла преодолеть боль после их разрыва и показала, что они снова друзья.
Ариана Гранде
Одним из самых ярких романов Пита Дэвидсона стали отношения с Арианой Гранде.
В конце мая 2018 они публично объявили, что находятся в отношениях, сразу после того, как Дэвидсон расстался с Каззи.
Дэвидсон и Гранде даже обручились спустя несколько недель после начала их отношений. Но так же быстро, как все начиналось, так быстро и закончилось.
Пара разорвала помолвку и рассталась в октябре 2018 через пять месяцев отношений.
Сама же Ариана написала после расставания с комиком песню "Thank u, next"
Кейт Бекинсейл
После певицы Арианы Гранде комик перешел к актрисе Кейт Бекинсейл.
У пары была 20-летняя разница в возрасте, однако они завязали романтические отношения, когда их заметили за флиртом на вечеринке вручения премии "Золотой глобус" в январе 2019.
Впрочем, недолго продолжались романтические отношения Кейт Бекинсейл и Пита Дэвидсона, который на три года старше дочери актрисы.
В апреле 2019 они закончили их общую историю.
"Хотя Кейт была в Голливуде в течение длительного времени, она боролась с вниманием к ее отношениям с Питом", — пошутил тогда инсайдер. "Он живет своей жизнью с сердцем в рукаве".
Кайя Гербер
Дэвидсон снова обрел любовь с моделью Кайей Гербер, дочерью Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера.
Пара начала встречаться в октябре 2019, и их заметили вместе во время романтического отпуска в Майами.
Роман звезд окончился в январе 2020. В то время Дэвидсон проходил из-за многих проблем со своим психическим здоровьем и попал в реабилитационный центр.
Фиби Дайневор
Слухи об их романе начали распространяться в марте 2021, когда Дэвидсон прилетел из Нью-Йорка в Великобританию, чтобы провести с ней время. Инсайдер тогда подтвердил, что они "проводят время" вместе.
Другой источник предположил, что комик сильно влюбился в красавицу Netflix, сказав: "Она должна понравиться Питу, если он летит в удивительные маленькие английские деревни, чтобы тусоваться с ней на съемочной площадке".
К середине апреля Дэвидсон подтвердил информацию об их отношениях.
Но их роман был недолгим, поскольку Page Six подтвердили, что ловелас и актриса расстались в августе после пяти месяцев отношений.
Говорят, что они расстались из-за расстояния — Дэвидсон живет в Нью-Йорке, а Дайневор — в Англии.
Ким Кардашьян
Самыми продолжительными отношениями комика стал роман с 42-летней Ким Кардашьян. Они познакомились на съемках ток-шоу, где сразу и поцеловались.
Но тогда источник утверждал, что они "просто друзья", говоря: "Они находятся в одних и тех же кругах, поэтому время от времени они будут вместе. Это просто тусующиеся друзья".
Через несколько дней Page Six сообщили, что Дэвидсон договорился о частном ужине с Кардашьян на Стейтен-Айленде.
В ноябре 2021 стало известно, что пара официально встречается.
Впрочем, в августе 2022 года пара разошлась после девяти месяцев отношений, а источники сообщили, что напряженный график работы звезд не способствовал их романтическим отношениям.
Эмили Ратаковски
На данный момент известно о романе Пита Дэвидсона и модели Эмили Ратаковски, которая недавно рассталась со своим мужем и самостоятельно воспитывает годовалого сына.
Известно, что звезда подиумов покорила своего бойфренда умом, а он смешил избранницу.
Напомним, Эмили Ратаковски и Пит Дэвидсон начали встречаться.