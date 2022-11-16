От Арианы Гранде до Ким Кардашьян. С кем встречался Пит Дэвидсон

Известный голливудский ловелас сейчас начал романтические отношения с Эмили Ратаковски.

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28-летний комик и голливудский ловелас Пит Дэвидсон был романтично связан с широким списком знаменитых женщин. Сейчас известно о его отношениях с моделью Эмили Ратаковски, однако до нее он встречался с Ким Кардашьян, Кейт Бекинсейл, Кайей Гербер и другими знаменитостями. Вспомним его самые яркие романы.

Каззи Дэвид

Пит Дэвидсон оказался в своих первых продолжительных отношениях с дочерью комика Ларри Дэвида Каззи.

Пара начала встречаться в мае 2016 года и все очень быстро развивалось. Через два года, в мае 2018, Дэвидсон подтвердил, что они официально расстались.

"Мы больше не вместе", — сказал он тогда Complex. "Очень талантливая девушка, она будет прекрасна, и у нее все будет хорошо. Да, я думаю, что с ней все будет хорошо".

Сама девушка смогла преодолеть боль после их разрыва и показала, что они снова друзья.

Ариана Гранде

Одним из самых ярких романов Пита Дэвидсона стали отношения с Арианой Гранде.

В конце мая 2018 они публично объявили, что находятся в отношениях, сразу после того, как Дэвидсон расстался с Каззи.

Дэвидсон и Гранде даже обручились спустя несколько недель после начала их отношений. Но так же быстро, как все начиналось, так быстро и закончилось.

Пара разорвала помолвку и рассталась в октябре 2018 через пять месяцев отношений.

Сама же Ариана написала после расставания с комиком песню "Thank u, next"

[ + – ] Ариана Гранде Фото: arianagrande

Кейт Бекинсейл

После певицы Арианы Гранде комик перешел к актрисе Кейт Бекинсейл.

У пары была 20-летняя разница в возрасте, однако они завязали романтические отношения, когда их заметили за флиртом на вечеринке вручения премии "Золотой глобус" в январе 2019.

Впрочем, недолго продолжались романтические отношения Кейт Бекинсейл и Пита Дэвидсона, который на три года старше дочери актрисы.

В апреле 2019 они закончили их общую историю.

"Хотя Кейт была в Голливуде в течение длительного времени, она боролась с вниманием к ее отношениям с Питом", — пошутил тогда инсайдер. "Он живет своей жизнью с сердцем в рукаве".

[ + – ] Кейт Бекинсейл Фото: Kate Beckinsale/Instagram

Кайя Гербер

Дэвидсон снова обрел любовь с моделью Кайей Гербер, дочерью Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера.

Пара начала встречаться в октябре 2019, и их заметили вместе во время романтического отпуска в Майами.

Роман звезд окончился в январе 2020. В то время Дэвидсон проходил из-за многих проблем со своим психическим здоровьем и попал в реабилитационный центр.

[ + – ] Кайя Гербер Фото: kaiagerber

Фиби Дайневор

Слухи об их романе начали распространяться в марте 2021, когда Дэвидсон прилетел из Нью-Йорка в Великобританию, чтобы провести с ней время. Инсайдер тогда подтвердил, что они "проводят время" вместе.

Другой источник предположил, что комик сильно влюбился в красавицу Netflix, сказав: "Она должна понравиться Питу, если он летит в удивительные маленькие английские деревни, чтобы тусоваться с ней на съемочной площадке".

К середине апреля Дэвидсон подтвердил информацию об их отношениях.

Но их роман был недолгим, поскольку Page Six подтвердили, что ловелас и актриса расстались в августе после пяти месяцев отношений.

Говорят, что они расстались из-за расстояния — Дэвидсон живет в Нью-Йорке, а Дайневор — в Англии.

[ + – ] Фиби Дайневор Фото: Instagram phoebedynevor

Ким Кардашьян

Самыми продолжительными отношениями комика стал роман с 42-летней Ким Кардашьян. Они познакомились на съемках ток-шоу, где сразу и поцеловались.

Но тогда источник утверждал, что они "просто друзья", говоря: "Они находятся в одних и тех же кругах, поэтому время от времени они будут вместе. Это просто тусующиеся друзья".

Через несколько дней Page Six сообщили, что Дэвидсон договорился о частном ужине с Кардашьян на Стейтен-Айленде.

В ноябре 2021 стало известно, что пара официально встречается.

Впрочем, в августе 2022 года пара разошлась после девяти месяцев отношений, а источники сообщили, что напряженный график работы звезд не способствовал их романтическим отношениям.

[ + – ] Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон Фото: Instagram kimkardashian

Эмили Ратаковски

На данный момент известно о романе Пита Дэвидсона и модели Эмили Ратаковски, которая недавно рассталась со своим мужем и самостоятельно воспитывает годовалого сына.

Известно, что звезда подиумов покорила своего бойфренда умом, а он смешил избранницу.

[ + – ] Эмили Ратаковски с сыном Фото: emrata

Напомним, Эмили Ратаковски и Пит Дэвидсон начали встречаться.