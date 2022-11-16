Від Аріани Гранде до Кім Кардаш'ян. З ким зустрічався Піт Девідсон
Відомий голлівудський ловелас наразі почав романтичні стосунки з Емілі Ратаковскі.
28-річний комік та голлівудський ловелас Піт Девідсон був романтично пов'язаний із широким списком знаменитих жінок. Наразі відомо про його стосунки з моделлю Емілі Ратаковскі, проте до неї він зустрічався з Кім Кардаш'ян, Кейт Бекінсейл, Кайєю Гербер та іншими знаменитостями. Пригадуємо його найяскравіші романи.
Каззі Девід
Піт Девідсон опинився у своїх перших тривалих стосунках з дочкою коміка Ларрі Девіда Каззі.
Пара почала зустрічатися в травні 2016 року, і все дуже швидко почало розвиватися. Через два роки, у травні 2018, Девідсон підтвердив, що вони офіційно розлучилися.
"Ми більше не разом", — сказав він тоді Complex. "Дуже талановита дівчина, вона буде чудовою, і у неї все буде добре. Так, я думаю, що з нею все буде добре".
Сама дівчина змогла подолати біль після їхнього розриву та показала, що вони знову друзі.
Аріана Гранде
Одним із найяскравіших романів Піта Девідсона стали стосунки з Аріаною Гранде.
Наприкінці травня 2018 року вони публічно оголосили, що перебувають у стосунках, одразу після того, як Девідсон розлучився з Каззі.
Девідсон і Гранде навіть заручилися через кілька тижнів після початку їхніх стосунків. Але так само швидко, як все починалося, воно швидко і закінчується.
Пара розірвала заручини та розсталася в жовтні 2018 лише через п’ять місяців стосунків.
Сама ж Аріана написала після розставання з коміком пісню "Thank u, next"
Кейт Бекінсейл
Після співачки Аріани Гранде комік перейшовши до акторки Кейт Бекінсейл.
Вони мали 20-річну різницю у віці, проте зав’язали романтичні стосунки, коли їх помітили за фліртом на вечірці вручення премії "Золотий глобус" у січні 2019.
Втім, недовго тривали романтичні стосунки Кейт Бекінсейл і Піта Девідсона, який на три роки старший за доньку акторки.
У квітні 2019 вони закінчили свою спільну історію.
"Хоча Кейт була в Голлівуді протягом тривалого часу, вона боролася з увагою до її стосунків з Пітом", — пожартував тоді інсайдер. "Він живе своїм життям із серцем у рукаві".
Кайя Гербер
Девідсон знову знайшов кохання з моделлю Кайєю Гербер, дочкою Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера.
Пара почала зустрічатися в жовтні 2019 року, і їх помітили разом під час романтичної відпустки в Маямі.
Роман зірок закінчився у січні 2020 року. У той час Девідсон проходив через багато проблем зі своїм психічним здоров'ям і потрапив у реабілітаційний центр.
Фібі Дайневор
Чутки про їхній роман почали розповсюджуватися в березні 2021, коли Девідсон прилетів із Нью-Йорка до Великобританії, щоб провести з нею час. Інсайдер тоді підтвердив, що вони "проводять час" разом.
Інше джерело припустило, що комік сильно закохався в красуню Netflix, сказавши: "Вона повинна сподобатися Піту, якщо він летить у дивовижні маленькі англійські села, щоб тусуватися з нею на знімальному майданчику".
До середини квітня Девідсон підтвердив інформацію про їхні стосунки.
Але їхній роман був недовгим, оскільки Page Six підтвердили, що ловелас і акторка розлучилися в серпні після п'яти місяців стосунків.
Кажуть, що вони розлучилися через відстань — Девідсон живе в Нью-Йорку, а Дайневор — в Англії.
Кім Кардаш'ян
Найтривалішими стосунками коміка став роман з 42-річною Кім Кардаш'ян. Вони познайомилися на зйомках токшоу, де одразу і поцілувалися.
Але тодішнє джерело стверджувало, що вони "просто друзі", кажучи: "Вони знаходяться в одних і тих самих колах, тому час від часу вони будуть разом. Це просто друзі, які тусуються".
Через кілька днів Page Six повідомила, що Девідсон домовився про приватну вечерю з Кардаш'ян на Стейтен-Айленді.
У листопаді 2021 стало відомо, що пара офіційно пара.
Втім, у серпні 2022 пара розійшлася після дев’яти місяців стосунків, а джерела повідомили, що напружений графік роботи пари не сприяв їхнім романтичним стосункам.
Емілі Ратаковскі
Наразі ж відомо про роман Піта Девідсона та моделі Емілі Ратаковскі, яка нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком та самостійно виховує однорічного сина.
Відомо, що зірка подіумів підкорила свого бойфренда розумом, а він смішив обраницю.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі та Піт Девідсон почали зустрічатися.