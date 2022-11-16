Від Аріани Гранде до Кім Кардаш'ян. З ким зустрічався Піт Девідсон

Відомий голлівудський ловелас наразі почав романтичні стосунки з Емілі Ратаковскі.

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28-річний комік та голлівудський ловелас Піт Девідсон був романтично пов'язаний із широким списком знаменитих жінок. Наразі відомо про його стосунки з моделлю Емілі Ратаковскі, проте до неї він зустрічався з Кім Кардаш'ян, Кейт Бекінсейл, Кайєю Гербер та іншими знаменитостями. Пригадуємо його найяскравіші романи.

Каззі Девід

Піт Девідсон опинився у своїх перших тривалих стосунках з дочкою коміка Ларрі Девіда Каззі.

Пара почала зустрічатися в травні 2016 року, і все дуже швидко почало розвиватися. Через два роки, у травні 2018, Девідсон підтвердив, що вони офіційно розлучилися.

"Ми більше не разом", — сказав він тоді Complex. "Дуже талановита дівчина, вона буде чудовою, і у неї все буде добре. Так, я думаю, що з нею все буде добре".

Сама дівчина змогла подолати біль після їхнього розриву та показала, що вони знову друзі.

Аріана Гранде

Одним із найяскравіших романів Піта Девідсона стали стосунки з Аріаною Гранде.

Наприкінці травня 2018 року вони публічно оголосили, що перебувають у стосунках, одразу після того, як Девідсон розлучився з Каззі.

Девідсон і Гранде навіть заручилися через кілька тижнів після початку їхніх стосунків. Але так само швидко, як все починалося, воно швидко і закінчується.

Пара розірвала заручини та розсталася в жовтні 2018 лише через п’ять місяців стосунків.

Сама ж Аріана написала після розставання з коміком пісню "Thank u, next"

[ + – ] Аріана Гранде Фото: arianagrande

Кейт Бекінсейл

Після співачки Аріани Гранде комік перейшовши до акторки Кейт Бекінсейл.

Вони мали 20-річну різницю у віці, проте зав’язали романтичні стосунки, коли їх помітили за фліртом на вечірці вручення премії "Золотий глобус" у січні 2019.

Втім, недовго тривали романтичні стосунки Кейт Бекінсейл і Піта Девідсона, який на три роки старший за доньку акторки.

У квітні 2019 вони закінчили свою спільну історію.

"Хоча Кейт була в Голлівуді протягом тривалого часу, вона боролася з увагою до її стосунків з Пітом", — пожартував тоді інсайдер. "Він живе своїм життям із серцем у рукаві".

[ + – ] Кейт Бекінсейл Фото: Kate Beckinsale/Instagram

Кайя Гербер

Девідсон знову знайшов кохання з моделлю Кайєю Гербер, дочкою Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера.

Пара почала зустрічатися в жовтні 2019 року, і їх помітили разом під час романтичної відпустки в Маямі.

Роман зірок закінчився у січні 2020 року. У той час Девідсон проходив через багато проблем зі своїм психічним здоров'ям і потрапив у реабілітаційний центр.

[ + – ] Кайя Гербер Фото: kaiagerber

Фібі Дайневор

Чутки про їхній роман почали розповсюджуватися в березні 2021, коли Девідсон прилетів із Нью-Йорка до Великобританії, щоб провести з нею час. Інсайдер тоді підтвердив, що вони "проводять час" разом.

Інше джерело припустило, що комік сильно закохався в красуню Netflix, сказавши: "Вона повинна сподобатися Піту, якщо він летить у дивовижні маленькі англійські села, щоб тусуватися з нею на знімальному майданчику".

До середини квітня Девідсон підтвердив інформацію про їхні стосунки.

Але їхній роман був недовгим, оскільки Page Six підтвердили, що ловелас і акторка розлучилися в серпні після п'яти місяців стосунків.

Кажуть, що вони розлучилися через відстань — Девідсон живе в Нью-Йорку, а Дайневор — в Англії.

[ + – ] Фібі Дайневор Фото: Instagram phoebedynevor

Кім Кардаш'ян

Найтривалішими стосунками коміка став роман з 42-річною Кім Кардаш'ян. Вони познайомилися на зйомках токшоу, де одразу і поцілувалися.

Але тодішнє джерело стверджувало, що вони "просто друзі", кажучи: "Вони знаходяться в одних і тих самих колах, тому час від часу вони будуть разом. Це просто друзі, які тусуються".

Через кілька днів Page Six повідомила, що Девідсон домовився про приватну вечерю з Кардаш'ян на Стейтен-Айленді.

У листопаді 2021 стало відомо, що пара офіційно пара.

Втім, у серпні 2022 пара розійшлася після дев’яти місяців стосунків, а джерела повідомили, що напружений графік роботи пари не сприяв їхнім романтичним стосункам.

[ + – ] Кім Кардаш'ян та Піт Девідсон Фото: Instagram kimkardashian

Емілі Ратаковскі

Наразі ж відомо про роман Піта Девідсона та моделі Емілі Ратаковскі, яка нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком та самостійно виховує однорічного сина.

Відомо, що зірка подіумів підкорила свого бойфренда розумом, а він смішив обраницю.

[ + – ] Емілі Ратаковскі із сином Фото: emrata

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі та Піт Девідсон почали зустрічатися.