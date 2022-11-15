Емілі Ратаковскі та Піт Девідсон почали зустрічатися

Пара перебуває на ранній стадії стосунків.

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31-річна американська супермодель Емілі Ратаковскі та 28-річний комік Піт Девідсон почали зустрічатися. Про це ексклюзивно повідомляє видання UsWeekly.

"Піт та Емілі спілкуються вже кілька місяців", — розповідає інсайдер, близький до зірок. Зокрема він повідомив, що пара наразі перебуває на ранній стадії стосунків, проте вони дійсно подобаються одне одному.

Як відомо, свого часу відомого голлівудського ловеласа та зірку подіумів польсько-єврейського походження познайомили спільні друзі.

"Піт змусив Емілі сміятися, і йому подобалося, яка вона розумна", — додає джерело.

[ + – ] Емілі Ратаковскі із сином Фото: emrata

31-річна модель розлучилася зі своїм чоловіком та батьком її дитини. Ратаковскі та американський кінопродюсер Себастьян Бер-Макклард одружилися у лютому 2018 після кількох місяців стосунків. Від зіркового союзу підростає однорічний син Сильвестр. Втім, у 2022 стало відомо про численні зради чоловіка моделі.

Спочатку їй приписували роман з Бредом Пітом, згодом Ратаковскі помітили на побаченні з таємним незнайомцем, який виявився діджеєм.

[ + – ] Піт Девідсон Фото: Pete Davidson/Instagram

Щодо Піта Девідсона, то він відомий цілою низкою романів з голлівудськими знаменитостями. Серед них Аріана Гранде, Кайя Гербер, Фібі Дайневор та Кім Кардаш'ян.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі показала, яке взуття обрати взимку 2022/23.

Також Фокус писав про одкровення Емілі Ратаковскі про її самотність та виховання сина.