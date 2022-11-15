Эмили Ратаковски и Пит Дэвидсон начали встречаться
Пара находится на ранней стадии отношений.
31-летняя американская супермодель Эмили Ратаковски и 28-летний комик Пит Дэвидсон начали встречаться. Об этом эксклюзивно сообщает издание UsWeekly.
"Пит и Эмили общаются уже несколько месяцев", — рассказывает инсайдер, близкий к звездам. В частности, он сообщил, что пара сейчас находится на ранней стадии отношений, однако они действительно нравятся друг другу.
Как известно, в свое время известного голливудского ловеласа и звезду подиумов польско-еврейского происхождения познакомили общие друзья.
"Пит заставил Эмили смеяться, и ему нравилось, насколько она умна", — добавляет источник.
31-летняя модель развелась со своим мужем и отцом ее ребенка. Ратаковски и американский кинопродюсер Себастьян Бер-Макклард поженились в феврале 2018 после нескольких месяцев отношений. От звездного союза подрастает годовалый сын Сильвестр. Впрочем, в 2022 стало известно о многочисленных изменах мужа модели.
Сначала ей приписывали роман с Брэдом Питом, впоследствии Ратаковски заметили на свидании с тайным незнакомцем, оказавшимся диджеем.
Что касается Пита Дэвидсона, то он известен целым рядом романов с голливудскими знаменитостями. Среди них Ариана Гранде, Кайя Гербер, Фиби Дайневор и Ким Кардашьян.
Напомним, Эмили Ратаковски показала, какую обувь выбрать зимой 2022/23.
Также Фокус писал об откровении Эмили Ратаковски о ее одиночестве и воспитании сына.