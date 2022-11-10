"На мне большая ответственность". Эмили Ратаковски рассказала об одиночестве и воспитании сына

Знаменитость уверена, что жизнь только начинается.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски откровенно рассказала о разводе и материнстве. Об этом пишет Elle.

В своем новом интервью британскому глянцу звезда подиумов польско-еврейского происхождения рассказала, как живет без отношений и сама воспитывает годовалого сына. По словам Ратаковски, ей приходится жертвовать многим как матери, однако она чувствует, что жизнь только начинается, несмотря на развод с отцом ее ребенка.

"Ты жертвуешь такой большой частью своей индивидуальности, когда становишься матерью. И я чувствую, что моя жизнь только начинается", — уверенно заявляет модель.

[ + – ] Эмили Ратаковски

В частности, молодая мама призналась, что ее третий десяток был похож на то, как люди описывают свои подростковые годы. Она уверенно говорит "до свидания" всему плохому, что произошло за этот период.

"Теперь впервые я больше наслаждаюсь миром. И все же теперь на мне лежит очень большая ответственность — воспитывать ребенка", — отметила звезда подиумов, добавив, что планирует показывать для своего сына только образ счастливой мамы, чтобы он думал так обо всех женщинах.

[ + – ] Эмили Ратаковски с сыном

Эмили Ратаковски развелась со своим мужем, американским кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом после четырех лет официального брака. От их союза подрастает сын Сильвестр, которому 8 марта 2023 исполнится два года.

Поначалу знаменитости приписывали роман с Брэдом Питтом, однако слухи остались только домыслами, а модель заметили на свидании совсем с другим мужчиной.

Напомним, Эмили Ратаковски отмечала, что наслаждается свободой от отношений.

Также Фокус писал об идеальной обуви для зимы 2022/23, которую накануне продемонстрировала Эмили Ратаковски.