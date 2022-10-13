Эмили Ратаковски рассказала, как наслаждается своей свободой от отношений

В своем новом интервью модель Эмили Ратаковски рассказала о личной жизни и открыто заявила, что она с недавних пор свободна.

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"Я с недавних пор свободна: по сути, впервые в жизни. Я просто чувствую, что наслаждаюсь свободой, не беспокоясь о том, как меня воспринимают". Знаменитость отметила, что одним из рецептов счастья для нее стало умение отпускать.

Одна из главных вещей — это понимание того, что один из лучших способов действительно быть счастливым и контролировать все состояние — это умение отпустить", — рассказала модель в интервью Veriety.

Известно, что недавно Эмили рассталась с мужем Себастьяном Бир-Макклардом, у пары есть общий ребенок. Поводом для разрыва, предположительно, стали постоянные измены со стороны мужа. В соцсетях модель косвенно это подтверждала.

Вскоре после того как стало известно о ее расставании с мужем, в сети появились слухи о романе модели с Брэдом Питтом. Пару не раз видели вместе. В интервью Эмили роман не прокомментировала. Брэд Питт также держит личную жизнь в тайне.