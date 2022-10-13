Емілі Ратаковскі розповіла, як насолоджується своєю свободою від стосунків

У своєму новому інтерв'ю модель Емілі Ратаковскі розповіла про особисте життя та відкрито заявила, що вона з недавніх пір вільна.

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"Я з недавніх пір вільна: по суті, вперше в житті. Я просто відчуваю, що насолоджуюся свободою, не турбуючись про те, як мене сприймають". Знаменитість зазначила, що одним із рецептів щастя для неї стало вміння відпускати.

"Одна з головних речей — це розуміння того, що один із найкращих способів дійсно бути щасливим і контролювати весь стан — це вміння відпустити", — розповіла модель в інтерв'ю Veriety.

Відомо, що нещодавно Емілі розлучилася з чоловіком Себастьяном Бір-Макклардом, пара має спільну дитину. Приводом для розриву, ймовірно, стали постійні зради чоловіка. У соцмережах модель побічно це підтверджувала.

Незабаром після того, як стало відомо про її розлучення з чоловіком, у мережі з'явилися чутки про роман моделі з Бредом Піттом. Пару неодноразово бачили разом. В інтерв'ю Емілі роман не прокоментувала. Бред Пітт також тримає особисте життя в таємниці.