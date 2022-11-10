"На мені велика відповідальність". Емілі Ратаковскі розповіла про самотність та виховання сина

Знаменитість впевнена, що життя тільки починається.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі відверто розповіла про розлучення та материнство. Про це пише Elle.

У своєму новому інтерв'ю британському глянцю зірка подіумів польсько-єврейського походження розповіла, як живе без стосунків та сама виховує однорічного сина. За словами Ратаковскі, їй доводиться жертвувати багато чим як матері, проте вона відчуває, що життя тільки починається, попри розлучення з батьком її дитини.

"Ти жертвуєш такою великою частиною своєї індивідуальності, коли стаєш матір'ю. І я відчуваю, що моє життя тільки починається", — впевнено заявляє модель.

[ + – ] Емілі Ратаковскі

Зокрема молода мама зізналася, що її третій десяток був схожий на те, як люди описують свої підліткові роки. Вона впевнено каже "до побачення" всьому поганому, що сталося за цей період.

"Тепер вперше я більше насолоджуюсь світом. І все ж тепер на мені лежить дуже велика відповідальність — виховувати дитину", — зазначила зірка подіумів, додавши, що планує показувати для свого сина лише образ щасливої мами, аби він думав так про всіх жінок.

[ + – ] Емілі Ратаковскі із сином

Емілі Ратаковскі розлучилася зі своїм чоловіком, американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом після чотирьох років офіційного шлюбу. Від їхнього союзу підростає син Сильвестр, якому 8 березня 2023 виповниться два роки.

Спочатку знаменитості приписували роман з Бредом Піттом, проте чутки залишилися лише домислами, а модель помітили на побаченні зовсім з іншим чоловіком.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі зазначала, що насолоджується свободою від стосунків.

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