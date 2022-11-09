Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальне взуття на зиму 2022/23 (фото)

Знаменитість продовжує з'являтися на публіці в образах з ковбойськими нотками.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі продемонструвала ідеальне взуття для зими 2022/23. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів відправилася на прогулянку з однорічним сином Сильвестром у Нью-Йорку. Для сімейного виходу у світ знаменитість польсько-єврейського походження обрала чорну приталену коротку футболку та джинсову спідницю міді на низькій посадці. Як аксесуари до образу молода мама додала темні окуляри та мініатюрну сумочку Louis Vuitton.

Проте родзинкою аутфіту Ратаковскі стало взуття. Вона продемонструвала трендові ковбойки Printemps на низьких підборах з білою вишивкою — ідеальний варіант як для спортивного стилю, так і для більш жіночного, як це поєднала напередодні Емілі.

[ + – ] Емілі Ратаковскі

Зазначимо, що саме такі ковбойки, як у Ратаковскі, коштують 555 фунтів стерлінгів (понад 24 тисячі гривень).

[ + – ] Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі вважається однією із законодавець сучасного стріт-стайлу. Модель часто демонструє ковбойський стиль та обирає для виходу трендові ковбойки.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі зібрала вдалий ковбойський образ для осені 2022.

Також Фокус писав про цікавий варіант взуття на осінь та зиму 2022/23 від британської співачки Дуа Ліпи.