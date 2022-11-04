Емілі Ратаковскі продемонструвала вдалий ковбойський образ (фото)

Знаменитість не використала в новому аутфіті капелюха з широкими крисами, проте лук від цього не менш ефектний.

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31-річна американська супермодель Емілі Ратаковскі продемонструвала практичний ковбойський образ. Про це пише Vogue.

Молода мама прогулялася Нью-Йорком у чорному базовому укороченому топі, лимонній сорочці зі шкіри та штанах кльош з високою посадкою та чорно-білим принтом. Зірка подіумів польсько-єврейського походження вийшла у світ у компанії свого собаки Коломбо, з яким папараці часто помічають Ратаковскі.

На ногах знаменитості були черевики з квадратним мисом. А як аксесуари до свого ковбойського образу без капелюха модель додала лаконічну сумку, золоті сережки-кільця та чорний ремінь. Макіяж Емілі був виконаний з акцентом на яскраво-червоні губи.

[ + – ] Емілі Ратаковскі

Наразі супермодель розлучається зі своїм чоловіком, американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Від їхнього союзу підростає однорічний син Сильвестр, якого модель часто показує у своїх соцмережах.

Спочатку в мережі ходили чутки про роман зірки подіумів з голлівудським актором Бредом Піттом. Проте домисли не підтвердилися, а Ратаковскі помітили за поцілунками з іншим чоловіком.

[ + – ] Емілі Ратаковскі

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі пояснила свій вибір "надто вульгарної" сукні.

Також Фокус писав про пікантний костюм для Геловіна 2022 від Емілі Ратаковскі.