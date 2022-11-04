Эмили Ратаковски продемонстрировала удачный ковбойский образ (фото)
Знаменитость не использовала в новом аутфите шляпу с широкими полами, однако лук от этого не менее эффектен.
31-летняя американская супермодель Эмили Ратаковски продемонстрировала практический ковбойский образ. Об этом пишет Vogue.
Молодая мама прогулялась по Нью-Йорку в черном базовом укороченном топе, лимонной рубашке из кожи и брюках клеш с высокой посадкой и черно-белым принтом. Звезда подиумов польско-еврейского происхождения вышла в свет в компании своей собаки Коломбо, с которой папарацци часто замечают Ратаковски.
На ногах знаменитости были ботинки с квадратным мысом. В качестве аксессуаров к своему ковбойскому образу без шляпы модель добавила лаконичную сумку, золотые серьги-кольца и черный ремень. Макияж Эмили был выполнен с акцентом на алые губы.
В настоящее время супермодель разводится со своим мужем, американским кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. От их союза подрастает годовалый сын Сильвестр, которого модель часто показывает в своих соцсетях.
Сначала в Сети ходили слухи о романе звезды подиумов с голливудским актером Брэдом Питтом. Однако домыслы не подтвердились, а Ратаковски заметили за поцелуями с другим мужчиной.
Напомним, Эмили Ратаковски объяснила свой выбор "слишком вульгарного" платья.
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