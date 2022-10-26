Эмили Ратаковски оправдалась за "слишком вульгарное" платье

Эмили Ратаковски оправдалась насчет "спорного" платья, которое она носила в 2016 году и вызвавшего тогда волну негативной реакции.

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Американская модель и актриса размышляла об этом наряде в новом выпуске видеорубрики "Модный флешбэк" на YouTube-канале Harper's Bazaar. В платье с глубоким декольте от Julien Macdonald Эмили пришла на вечеринку издания в 2016 году.

[ + – ] Эмили Ратаковски 2016

"Это, наверное, самое противоречивое платье, которое я когда-либо надевала. Я даже не предполагала, какую реакцию оно вызовет. Помню, что некоторые назвали его чересчур вульгарным. Оно вызвало большие споры в сети, и несколько моих агентов злились на меня, согласившись с тем, что платье слишком сексуальное", — вспомнила она.

Сама модель так не считала и объяснила, что платье имело прозрачную вставку, благодаря которой она чувствовала себя в нем комфортно, однако на фотографиях ее не видно.

Кроме того, Ратаковски добавила, что считает сексистами тех, кто назвал это платье "чересчур вульгарным".

Она несколько раз высказывалась о сексизме на протяжении всей своей карьеры. В декабре 2017 года она прокомментировала слова британского телеведущего Пирса Моргана, который заявил, что фотографии модель топлесс не следует считать феминистскими.

"Лол. Никогда не говорила, что мое видео было феминистским заявлением. Но теперь стоит сказать, что говорить женщинам, что делать с их телом и сексуальностью, на самом деле просто классический сексизм. У меня может быть мнение о феминизме, а также я могу делать сексуальные фотосессии, спасибо", — написала она в Twitter.

Напомним, 31-летняя американская модель, актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски совсем недавно была замечена целующейся с таинственным незнакомцем в Нью-Йорке.