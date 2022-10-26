Емілі Ратаковські виправдалася за "надто вульгарну" сукню

Емілі Ратаковські виправдалася щодо "суперечливої" сукні, яку вона носила в 2016 році та викликала тоді хвилю негативної реакції.

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Американська модель та акторка розмірковувала про це вбрання у новому випуску відеорубрики "Модний флешбек" на YouTube-каналі Harper's Bazaar. У сукні з глибоким декольте від Julien Macdonald Емілі прийшла на вечірку видання у 2016 році.

[ + – ] Емілі Ратаковські 2016

"Це, напевно, найсуперечливіша сукня, яку я колись надягала. Я навіть не припускала, яку реакцію вона викличе. Пам'ятаю, що деякі назвали її надто вульгарною. Воно викликало великі суперечки в мережі, і кілька моїх агентів злилися на мене, погодившись з тим, що сукня надто сексуальна", — згадала вона.

Сама модель так не вважала і пояснила, що сукня мала прозору вставку, завдяки якій вона почувалася комфортно, проте на фото її не видно.

Крім того, Ратаковські додала, що вважає сексистами тих, хто назвав цю сукню "надто вульгарною".

Вона кілька разів висловлювалася про сексизм протягом усієї своєї кар'єри. У грудні 2017 року вона прокоментувала слова британського телеведучого Пірса Моргана, який заявив, що фото модель топлес не варто вважати феміністськими.

"Лол. Ніколи не говорила, що моє відео було феміністською заявою. Але тепер варто сказати, що говорити жінкам, що робити з їхнім тілом і сексуальністю, насправді просто класичний сексизм. У мене може бути думка про фемінізм, а також я можу робити сексуальні фотосесії, спасибі", — написала вона у Twitter.

Нагадаємо, 31-річна американська модель, акторка і бізнесвумен Емілі Ратаковські зовсім нещодавно була помічена з таємничим незнайомцем у Нью-Йорку.