Ді-джей і син магната: ким виявився новий коханий Емілі Ратаковскі

Де саме познайомилися Ратаковскі та Ріспо, невідомо. Цілком імовірно, що вони могли перетнутися на одній із тусовок на Манхеттені.

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31-річну американську модель, акторку та бізнесвумен Емілі Ратаковскі зовсім недавно помітили за поцілунком із таємничим незнайомцем у Нью-Йорку, і фото пари облетіли всі таблоїди, викликавши численні домисли. RadarOnline з'ясував, хто підкорив серце красуні, яка зараз розлучається зі своїм чоловіком.

Журналісти з'ясували, що новим любовним захопленням Ратаковскі став 35-річний ді-джей Ораціо Ріспо, син магната у сфері нерухомості Джамп'єро Ріспо, власника успішної компанії Domus Realty.

Ріспо — не лише успішний ді-джей. Він говорить п'ятьма мовами, включаючи італійську та португальську, а також є головним стратегічним директором мобільного додатку під назвою Sprokit, що призначений для колишніх ув'язнених, які повертаються в суспільство, шляхом підключення їх до соціальних служб, умовно-дострокового звільнення/випробувального терміну, роботодавців, сім'ї та друзів.

[ + – ] Ораціо Ріспо Фото: татуировки

Чоловік закінчив Колумбійський університет у 2015 році за спеціальністю "Психологія та політологія, когнітивна психологія та психолінгвістика".

Як і де познайомилися Емілі й Ораціо, невідомо. Не виключено, що вони обертаються в одних світських колах Нью-Йорка.

У вересні модель подала на розлучення зі своїм колишнім чоловіком Себастьяном Беар-МакКлардом через його зради. Процес ще триває, оскільки подружжя має намір битися за опіку над однорічним сином Сильвестром і, можливо, їхнім улюбленим собакою Коломбо.

До того, як Ратаковскі почала зустрічатися з Ріспо, їй приписували роман із актором Бредом Піттом.

В одному з недавніх інтерв'ю модель зазначила, що набуває свого нового статусу розлученої жінки.

"Я вперше в житті самотня, і я просто відчуваю, що насолоджуюся свободою, не турбуючись про те, як мене сприймають", — зазначила вона.