Емілі Ратаковскі сходила на побачення з таємничим чоловіком на тлі чуток про роман із Бредом Піттом

Виявилось, що голлівудська зірка не зустрічається з моделлю.

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Емілі Ратаковскі помітили в Нью-Йорку на побаченні з таємничим чоловіком. І це не Бред Пітт. Раніше таблоїди стверджували, що Пітт почав зустрічатися з Ратаковскі після її скандального розлучення. Про це пише Daily Mail.

31-річна модель мала вигляд щасливіший, ніж будь-коли після її розлучення, коли вона гуляла зі своїм бойфрендом, цілувалася з ним і каталася на мотоциклі.

[ + – ] Емілі Ратаковскі на побаченні з таємничим бойфрендом

Ратаковскі була одружена трохи більше чотирьох років на момент її розлучення в липні на тлі заяв про те, що 41-річний актор і продюсер Себастьян Бір-Макклард зраджував її.

Шлюбний розкол стався через 16 місяців після того, як у них народився син Сильвестр.

Після шлюборозлучного процесу пішли чутки, що Ратаковскі має роман із 58-річним Бредом Піттом.

Але, судячи з фото з Нью-Йорка, Ратаковскі не має жодних стосунків із голлівудським актором. Тому що зі своїм супутником вона поводилася так, ніби в них давні романтичні стосунки.

Поки що журналісти не з'ясували, хто це. Але пара сходила на романтичну вечерю, вони обіймалися та цілувалися, а потім поїхали разом на мотоциклі.

Раніше друзі Емілі говорили, що її та Бреда Пітта пов'язує лише дружба.

"Розлучення було для неї дуже важким. Це було несподівано та по-руйнівному. Бред Пітт просто підбадьорює її", — говорив інсайдер.

Утім, інше джерело стверджувало, що стосунки в Ратаковскі та Пітта таки були, але вони просто сходили на пару побачень, які нічим не закінчилися. Емілі вважала Бреда милим, була засмучена після розлучення, тож, за словами інсайдера, "їй не було чого втрачати".

[ + – ] Емілі Ратаковскі та Себастьян Бір-Макклард Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі та Себастьян Бір-Макклард одружилися у 2018 році. 2021 року в них народився син. Востаннє їх бачили разом на весіллі Арі Емануеля та Сари Штаудінгер у Сен-Тропе наприкінці травня.

Незабаром після цього стало відомо, що вони розлучилися, з чуток, через зради Себастьяна. Емілі вивезла речі та меблі із сімейного будинку.