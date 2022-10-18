Эмили Ратаковски сходила на свидание с таинственным мужчиной на фоне слухов о романе с Брэдом Питтом

Оказалось, что голливудская звезда не встречается с моделью

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Эмили Ратаковски заметили в Нью-Йорке на свидании с таинственным мужчиной. И это не Брэд Питт. Ранее таблоиды утверждали, что Питт начал встречаться с Ратаковски после ее скандального развода. Об этом пишет Daily Mail.

31-летняя модель выглядела счастливее, чем когда-либо, после ее развода, когда она гуляла со своим бойфрендом, целовалась с ним и каталась на мотоцикле.

[ + – ] Эмили Ратаковски на свидании с таинственным бойфрендом

Ратаковски была замужем чуть более четырех лет на момент ее развода в июле на фоне заявлений о том, что 41-летний актер и продюсер Себастьян Бир-Макклард изменял ей.

Брачный раскол произошел через 16 месяцев после того, как у них родился сын Сильвестр.

После бракоразводного процесса пошли слухи, что у Ратаковски роман с 58-летним Брэдом Питтом.

Но, судя по фото из Нью-Йорка, у Ратаковски нет никаких отношений с голливудским актером. Потому что со своим спутником она вела себя так, будто у них давние романтические отношения.

Пока журналисты не выяснили, кто это. Но пара сходила на романтический ужин, они обнимались и целовались, а потом укатили вместе на мотоцикле.

Ранее друзья Эмили говорили, что ее и Брэда Питта связывает только дружба.

"Расставание было для нее очень тяжелым. Это было неожиданно и разрушительно. Брэд Питт просто подбадривает ее", — говорил инсайдер.

Впрочем, другой источник утверждал, что отношения у Ратаковски и Питта все-таки были, но они просто сходили на пару свиданий, которые ничем не закончились. Эмили считала Брэда милым, была расстроена после развода, так что, по словам инсайдера: "ей было нечего терять".

[ + – ] Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Напомним, Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард поженились в 2018 году. В 2021 году у них родился сын. В последний раз их видели вместе на свадьбе Ари Эмануэля и Сары Штаудингер в Сен-Тропе в конце мая.

Вскоре после этого стало известно, что они развелись, по слухам, из-за измен Себастьяна. Эмили вывезла вещи и мебель из семейного дома.