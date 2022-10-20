Диджей и сын магната: кем оказался новый возлюбленный Эмили Ратаковски

Где именно познакомились Ратаковски и Риспо, неизвестно. Вполне вероятно, что они могли пересечься на одной из тусовок на Манхэттене.

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31-летняя американская модель, актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски совсем недавно была замечена целующейся с таинственным незнакомцем в Нью-Йорке, и фото пары облетели все таблоиды, вызвав многочисленные домыслы. RadarOnline выяснил, кто покорил сердце красотки, которая сейчас разводится со своим мужем.

Журналисты выяснили, что новым любовным увлечением Ратаковски стал 35-летний ди-джей Орацио Риспо, сын магната в сфере недвижимости Джампьеро Риспо, владельца успешной компании Domus Realty.

Риспо – не только успешный диджей. Он говорит на пяти языках, включая итальянский и португальский, а также является главным стратегическим директором мобильного приложения под названием Sprokit, которое предназначено для бывших заключенных, возвращающихся в общество, путем подключения их к социальным службам, условно-досрочному освобождению / испытательному сроку, работодателям, семье и друзьям.

[ + – ] Орацио Риспо Фото: Getty

Мужчина окончил Колумбийский университет в 2015 году по специальности "Психология и политология, когнитивная психология и психолингвистика".

Как и где познакомились Эмили и Орацио, неизвестно. не исключено, что они вращаются в одних и тех же светских кругах Нью-Йорка.

В нечале сентября модель подала на развод со своим бывшим мужем Себастьяном Беар-МакКлардом из-за его измен. Процесс еще продолжается, поскольку супруги намерены биться за опеку над годовалым сыном Сильвестром и, возможно, их любимой собакой Коломбо.

До того, как Ратаковски начала встречаться с Риспо, ей приписывали роман с актером Брэдом Питтом.

в одном из недавних интервью модель отметила, что принимает свой новый статус разведенной женщины.

"Я впервые в жизни одинока, и я просто чувствую, что наслаждаюсь свободой, не беспокоясь о том, как меня воспринимают", – отметила она.