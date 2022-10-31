Эмили Ратаковски выбрала пикантный костюм для Хэллоуина (видео)

Модель нарядилась сексуальной ковбойкой на Хэллоуин.

Related video

31-летняя супермодель Эмили Ратаковски опубликовала видео в TikTok, а потом и в Instagram, где идет по улице в пикантном аутфите под голос за кадром из "Дрянных девчонок".

Ее образ состоял из укороченного шерстяного топа с длинными рукавами и шнуровкой на спине, который она дополнила черными трусами и к ним пристегнула брюки с бахромой спереди. Знаменитость покрутила попой перед камерой. А на голове у Ратаковски была ковбойская шляпа.

[ + – ] Эмили Ратаковски

Модель оставила длинные волосы распущенными, в макияже подчеркнула глаза черной подводкой, а на плече у звезды была маленькая сумка на коротком ремешке.

Напомним, Эмили Ратаковски оправдалась насчет "спорного" платья, которое она носила в 2016, и вызвавшего тогда волну негативной реакции.

Также Фокус писал, что 31-летняя американская модель совсем недавно была замечена целующейся с таинственным незнакомцем в Нью-Йорке.