Эмили Ратаковски выбрала пикантный костюм для Хэллоуина (видео)
Модель нарядилась сексуальной ковбойкой на Хэллоуин.
31-летняя супермодель Эмили Ратаковски опубликовала видео в TikTok, а потом и в Instagram, где идет по улице в пикантном аутфите под голос за кадром из "Дрянных девчонок".
Ее образ состоял из укороченного шерстяного топа с длинными рукавами и шнуровкой на спине, который она дополнила черными трусами и к ним пристегнула брюки с бахромой спереди. Знаменитость покрутила попой перед камерой. А на голове у Ратаковски была ковбойская шляпа.
Модель оставила длинные волосы распущенными, в макияже подчеркнула глаза черной подводкой, а на плече у звезды была маленькая сумка на коротком ремешке.
Напомним, Эмили Ратаковски оправдалась насчет "спорного" платья, которое она носила в 2016, и вызвавшего тогда волну негативной реакции.
Также Фокус писал, что 31-летняя американская модель совсем недавно была замечена целующейся с таинственным незнакомцем в Нью-Йорке.