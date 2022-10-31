Емілі Ратаковскі обрала пікантний костюм для Геловіна (відео)

Модель вбралася сексуальною ковбойкою на Геловін.

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31-річна супермодель Емілі Ратаковські опублікувала відео в TikTok, а потім і в Instagram, де йде вулицею в пікантному аутфіті під голос за кадром з "Поганих дівчат".

Її образ складався з укороченого вовняного топу з довгими рукавами і шнурівкою на спині, який вона доповнила чорними трусами і до них пристебнула штани з бахромою спереду. Знаменитість покрутила попою перед камерою. А на голові у Ратаковські був ковбойський капелюх.

[ + – ] Емілі Ратаковські

Модель залишила довге волосся розпущеним, у макіяжі підкреслила очі чорною підводкою, а на плечі зірка мала маленьку сумку на короткому ремінці.

Нагадаємо, Емілі Ратаковські виправдалася щодо "спірної" сукні, яку вона носила у 2016, і викликала тоді хвилю негативної реакції.

Також Фокус писав, що 31-річна американська модель зовсім недавно була помічена з таємничим незнайомцем у Нью-Йорку.