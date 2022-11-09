Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальную обувь на зиму 2022/23 (фото)

Знаменитость часто появляется на публике в образах с ковбойскими нотками.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальную обувь для зимы 2022/23. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов отправилась на прогулку с годовалым сыном Сильвестром в Нью-Йорке. Для семейного выхода в свет знаменитость польско-еврейского происхождения выбрала черную приталенную короткую футболку и джинсовую юбку миди на низкой посадке. В качестве аксессуаров к образу молодая мама добавила темные очки и миниатюрную сумочку Louis Vuitton.

Однако изюминкой аутфита Ратаковски стала обувь. Она продемонстрировала трендовые казаки Printemps на низком каблуке с белой вышивкой – идеальный вариант как для спортивного стиля, так и для более женственного, как это соединила накануне Эмили.

[ + – ] Эмили Ратаковски

Отметим, что именно такие казаки, как у Ратаковски, стоят 555 фунтов стерлингов (свыше 24 тысяч гривен).

[ + – ] Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски считается одной из законодателей современного стрит-стайла. Модель часто демонстрирует ковбойский стиль и выбирает для выхода трендовые казаки.

Напомним, Эмили Ратаковски собрала удачный ковбойский образ для осени 2022.

Также Фокус писал об интересном варианте обуви на осень и зиму 2022/23 от британской певицы Дуа Липы.