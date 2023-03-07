Пит Дэвидсон и Чейз Суи Уондерс врезались на машине в дом в Беверли-Хиллз

Звездная пара на большой скорости врезалась в жилой дом в субботу вечером.

Related video

29-летний американский актер и комик Пит Дэвидсон и 26-летння актриса Чейз Суи Уондерс попали в аварию. Они ехали "на большой скорости" и перепрыгнули через бордюр в районе Флэтс. Об этом сообщает TMZ.

Сообщается, что Дэвидсон также зацепил пожарный гидрант и проехал по лужайке перед домом, прежде чем врезаться в угол здания. Обшивка дома была сломана и продавлена внутрь, согласно фотографиям повреждений.

Полиция Беверли-Хиллз подтвердила, что дорожно-транспортное происшествие произошло и было повреждено городское имущество. Также правоохранители подтвердили, что за рулем был Дэвидсон.

Представитель полиции отказался сообщить подробности изданию, так как расследование продолжается.

На фотографиях видно, что в автомобиле сработали подушки безопасности. К счастью, никто не пострадал.

Дэвидсон и Суи Уондерс, сыгравшие главные роли в комедийном фильме ужасов 2022 года "Тела, тела, тела", только что вернулись из отпуска на Гавайях. Инсайдеры сообщают, что отношения Пита и Чейз "становятся серьезными".

Гавайи, кажется, стали любимым времяпрепровождением влюбленных с тех пор, когда Дэвидсон и Уондерс были сфотографированы во время другой поездки в январе. Тогда папарацци удалось застать актеров за поцелуями.