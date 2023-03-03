Отношения Пита Дэвидсона и его подруги Чейз Суи Уондерс "становятся серьезными"

Пара влюбленных все чаще появляется вместе на публике.

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Коллеги по фильму "Тела, тела, тела" — 29-летний американский актер и комик Пит Дэвидсон и 26-летння актриса Чейз Суи Уондерс — были замечены во время очередного отпуска на Гавайях в отеле Hanalei Bay. Об этом сообщает PageSix

Как сообщает источник издания, отношения Пита и Чейз "становятся серьезными".

"Они давно дружат и этот роман вырос из дружбы", — рассказал источник.

Ундерс была одета в клетчатую юбку с укороченным черным топом и кроссовками, а Дэвидсон носил повседневную шляпу-ведро, синюю толстовку с капюшоном и коричневые шорты с шлепанцами и высокими носками Nike.

Гавайи, кажется, стали любимым времяпрепровождением влюбленных с тех пор, когда Дэвидсон и Уондерс были сфотографированы во время другой поездки в январе. Тогда папарацци удалось застать актеров за поцелуями.

Напомним, в начале января шоумена заметили в ресторане Baba's Pierogies в Бруклине с актрисой Чейз Суи Уондерс.

В декабре их видели возле квартиры Пита в Нью-Йорке, а также во время посещения хоккейного матча "Нью-Йорк Рейнджерс" против "Торонто Мэйпл Лифс". Кроме того, они вместе посетили магазин Whole Foods в Бруклине и весело болтали друг с другом на кассе.

Пит Дэвидсон уже успел закрутить романы с Арианой Гранде, Каей Гербер, Ким Кардашьян и Эмили Ратаковски.