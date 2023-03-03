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Стиль життя

Відносини Піта Девідсона та його подруги Чейз Суї Вондерс "стають серйозними"

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Фото: Getty Images | Піт Девідсон і Чейз Суї Вондерс

Пара закоханих все частіше з'являється разом на публіці.

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Колеги з фільму "Тіло, тіло, тіло" — 29-річний американський актор і комік Піт Девідсон і 26-річна актриса Чейз Суї Вондерс — були помічені під час чергової відпустки на Гаваях у готелі Hanalei Bay. Про це повідомляє PageSix

Як повідомляє джерело видання, відносини Піта та Чейз "стають серйозними".

"Вони давно дружать і цей роман виріс із дружби", — розповіло джерело.

Вондерс була одягнена в клітчасту спідницю з укороченим чорним топом і кросівками, а Девідсон носив повсякденний капелюх-відро, синє худі з капюшоном і коричневі шорти з шльопанцями і високими шкарпетками Nike.

Гаваї, здається, стали улюбленим проведенням часу закоханих з тих пір, коли Девідсон і Вондерс були сфотографовані під час іншої поїздки в січні. Тоді папараці вдалося застукати акторів за поцілунками.

Нагадаємо, на початку січня шоумена помітили у ресторані Baba's Pierogies у Брукліні з актрисою Чейз Суї Вондерс.

У грудні їх бачили біля квартири Піта в Нью-Йорку, а також під час відвідин хокейного матчу "Нью-Йорк Рейнджерс" проти "Торонто Мейпл Ліфс". Крім того, вони разом відвідали магазин Whole Foods у Брукліні та весело говорили один з одним на касі.

Піт Девідсон вже встиг закрутити романи з Аріаною Гранде, Каєю Гербер, Кім Кардаш'ян та Емілі Ратаковськи.