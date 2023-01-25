Піта Девідсона застали за поцілунками з акторкою Чейз Суї Вондерс (фото)

Молоді люди вже не вперше з'являються разом на публіці.

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29-річного американського коміка Піта Девідсона та 26-річну акторку Чейз Суї Вондерс помітили на тропічному пляжі на Гаваях. Про це пише The Mirror.

Девідсон і Суї Вондерс зіграли бойфренда й дівчину в трилері "Тіло,тіло, тіло", після чого між ними почалися стосунки. Наприкінці січня вони вирушили в першу спільну подорож на Гаваї. На пляжі папараці вдалося застати акторів за поцілунками. Піт Девідсон і Чейз Суї Вондерс позували на лежаках і в купальниках.

Акторку та коміка почали підозрювати в тому, що між ними стосунки, ще в грудні.

На початку січня шоумена помітили в ресторані Baba's Pierogies у Брукліні (Нью-Йорк) із акторкою Чейз Суї Вондерс.

У грудні їх бачили біля квартири Піта в Нью-Йорку, а також під час відвідин хокейного матчу "Нью-Йорк Рейнджерс" проти "Торонто Мейпл Ліфс". Крім того, вони разом відвідали магазин Whole Foods у Брукліні та весело говорили одне з одним на касі.

Нагадаємо, Піт Девідсон уже встиг закрутити романи з Аріаною Гранде, Каєю Гербер, Кім Кардаш'ян і Емілі Ратаковскі.

Також Фокус писав, що Піт Девідсон і Емілі Ратаковскі розлучилися після кількох місяців стосунків.