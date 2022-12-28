Емілі Ратаковскі та Піт Девідсон розійшлися

Про роман зіркової пари стало відомо в листопаді 2022.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі та комік Піт Девідсон розійшлися. Про це пише Page Six.

Повідомляється, що знаменитості залишилися друзями.

Про роман зірки подіумів та відомого голлівудського ловеласа стало відомо у листопаді 2022. Пару кілька разів помічали на побаченнях, а інсайдери західних таблоїдів розповідали, що Ратаковскі підкорило почуття гумору Девідсона. Тим часом коміку сподобався розум молодої мами.

Зокрема вони відвідали сімейну вечерю на День подяки.

[ + – ] Емілі Ратаковскі Фото: emrata

Втім, уже в грудні 2022 Піта Девідсона стали помічати на приватних зустрічах з його колегою по фільму "Тіла, тіла, тіла" Чейз Суї Вондерс. А Емілі Ратаковскі почала ходити на побачення з різними чоловіками, чим спровокувала чутки про розставання з коміком.

[ + – ] Піт Девідсон Фото: petedavidson.93/instagram

31-річна модель польсько-єврейського походження виховує однорічного сина Сильвестра від союзу з американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, з яким розійшлася влітку 2022 через численні зради чоловіка. Зіркова пара одружилися у 2018 після кількох місяців стосунків.

Нагадаємо, Піта Девідсона помітили на побаченні з іншою дівчиною.

Також Фокус писав про всіх зіркових супутниць Піта Девідсона.