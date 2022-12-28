Емілі Ратаковскі та Піт Девідсон розійшлися
Про роман зіркової пари стало відомо в листопаді 2022.
31-річна американська модель Емілі Ратаковскі та комік Піт Девідсон розійшлися. Про це пише Page Six.
Повідомляється, що знаменитості залишилися друзями.
Про роман зірки подіумів та відомого голлівудського ловеласа стало відомо у листопаді 2022. Пару кілька разів помічали на побаченнях, а інсайдери західних таблоїдів розповідали, що Ратаковскі підкорило почуття гумору Девідсона. Тим часом коміку сподобався розум молодої мами.
Зокрема вони відвідали сімейну вечерю на День подяки.
Втім, уже в грудні 2022 Піта Девідсона стали помічати на приватних зустрічах з його колегою по фільму "Тіла, тіла, тіла" Чейз Суї Вондерс. А Емілі Ратаковскі почала ходити на побачення з різними чоловіками, чим спровокувала чутки про розставання з коміком.
31-річна модель польсько-єврейського походження виховує однорічного сина Сильвестра від союзу з американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, з яким розійшлася влітку 2022 через численні зради чоловіка. Зіркова пара одружилися у 2018 після кількох місяців стосунків.
Нагадаємо, Піта Девідсона помітили на побаченні з іншою дівчиною.
Також Фокус писав про всіх зіркових супутниць Піта Девідсона.