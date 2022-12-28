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Стиль життя

Емілі Ратаковскі та Піт Девідсон розійшлися

Емілі Ратаковскі та Піт Девідсон, Емілі Ратаковскі та Піт Девідсон розійшлися, син емілі ратаковскі
Фото: Getty Images | Емілі Ратаковскі та Піт Девідсон

Про роман зіркової пари стало відомо в листопаді 2022.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі та комік Піт Девідсон розійшлися. Про це пише Page Six.

Повідомляється, що знаменитості залишилися друзями.

Про роман зірки подіумів та відомого голлівудського ловеласа стало відомо у листопаді 2022. Пару кілька разів помічали на побаченнях, а інсайдери західних таблоїдів розповідали, що Ратаковскі підкорило почуття гумору Девідсона. Тим часом коміку сподобався розум молодої мами.

Зокрема вони відвідали сімейну вечерю на День подяки.

Емілі Ратаковскі Fullscreen
Емілі Ратаковскі
Фото: emrata

Втім, уже в грудні 2022 Піта Девідсона стали помічати на приватних зустрічах з його колегою по фільму "Тіла, тіла, тіла" Чейз Суї Вондерс. А Емілі Ратаковскі почала ходити на побачення з різними чоловіками, чим спровокувала чутки про розставання з коміком.

Піт Девідсон Fullscreen
Піт Девідсон
Фото: petedavidson.93/instagram

31-річна модель польсько-єврейського походження виховує однорічного сина Сильвестра від союзу з американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, з яким розійшлася влітку 2022 через численні зради чоловіка. Зіркова пара одружилися у 2018 після кількох місяців стосунків.

Нагадаємо, Піта Девідсона помітили на побаченні з іншою дівчиною.

Також Фокус писав про всіх зіркових супутниць Піта Девідсона.