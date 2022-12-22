Піта Девідсона помітили на побаченні з новою дівчиною (фото)

Раніше гумористу активно приписували роман з моделлю Емілі Ратаковскі.

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29-річного американського коміка Піта Девідсона помітили на побаченні з новою дівчиною. Про це пише Yahoo.

Відомого голлівудського ловеласа "спіймали" папараці Нью-Йорка, коли він виходив зі свого дому в пізній час у компанії акторки Чейз Суї Вондерс. Зіркова пара разом знімається у фільмі "Тіла, тіла, тіла", де вони і познайомилися.

[ + – ] Чейз Суї Вондерс

Раніше їх уже помічали під час шопінгу у Брукліні та на хокейному матчі.

До цього голлівудському ловеласу приписували роман з молодою мамою та моделлю Емілі Ратаковскі, яка виховує однорічного сина Сильвестра. Пару помічали кілька разів на побаченнях, а інсайдери повідомляли, що стосунки знаменитостей стають усе серйознішими.

Втім, зірку подіумів нещодавно помітили на побаченні з іншим чоловіком, а Девідсон усе частіше виходить у світ з колегою по фільму.

[ + – ] Піт Девідсон з новою ймовірною коханою

Раніше Піт Девідсон зустрічався близько дев'яти місяців з американською теледівою та бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Проте у серпні 2022 роман зірок закінчився.

Нагадаємо, раніше інсайдери повідомляли, що стосунки Піта Девідсона та Емілі Ратаковскі вийшли на новий рівень.

Також Фокус писав про ставлення Кім Кардаш'ян до особистого життя Піта Девідсона після роману з нею.