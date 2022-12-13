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Стиль життя

"Стає серйозніше". Нові подробиці стосунків Емілі Ратаковскі та Піта Девідсона

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Фото: Getty Images | Емілі Ратаковскі та Піт Девідсон

Відомий голлівудський ловелас з розумінням ставиться до материнства моделі.

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Стали відомі нові подробиці стосунків Емілі Ратаковскі та Піта Девідсона. Про це пише People.

Як розповідають інсайдери, близькі до пари, знаменитості насолоджуються часом, проведеним разом.

"У них все добре, і стає навіть трохи серйознішим. У них є спільна любов до Східного узбережжя і схожі вайби в характерах і стилі. І з ним завжди те саме: він дійсно змушує її сміятися і робить все веселіше", — розповідає джерело.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що саме почуття гумору Девідсона викликало інтерес у 31-річної супермоделі. Тим часом коміку сподобався розум зірки подіумів.

Піт Девідсон Fullscreen
Піт Девідсон
Фото: Pete Davidson/Instagram

Зокрема інсайдер зазначає, що молода мама перебуває "в чудовому місці".

"Вона продовжує зустрічатися з Пітом і насолоджується цим. У них все стає серйозніше. Піт з розумінням ставиться до того, що вона мама. Це хороша ситуація для Ем. Їм весело без будь-якого стресу. Піт водить її на обіди та інші заходи", — розкриває карти джерело, додавши, що зіркова пара також багато часу проводить вдома.

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Емілі Ратаковскі із сином

Від попереднього союзу з американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом Емілі Ратаковскі виховує однорічного сина Сильвестра. Про розлучення подружжя стало відомо влітку 2022. Як виявилося, екскоханий моделі часто зраджував їй, зокрема під час вагітності.

Нагадаємо, Піта Девідсона помітили на виході з дому Емілі Ратаковскі.

Також Фокус писав про різке схуднення Емілі Ратаковскі на фоні стресу.