Піта Девідсона помітили на виході з дому Емілі Ратаковскі (фото)
Роман зіркової пари стрімко розвивається.
Нового бойфренда Емілі Ратаковскі напередодні помітили біля її дому в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.
29-річний американський комік Піт Девідсон виходив з апартаментів моделі сам. Втім, голлівудського ловеласа помітили місцеві папараці. Колишній коханий Кім Кардаш'ян був одягнутий у практичний та стильний образ — сірі спортивні штани, синю куртку Adidas та блакитне худі. На ногах бойфренда зірки подіумів польсько-єврейського походження були небесні сліпони зі шкарпетками.
Про романтичні стосунки Піта Девідсона та Емілі Ратаковскі стало відомо восени 2022. До цього модель була одружена з кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, від союзу з яким підростає однорічний син Сильвестр. Втім, через чотири роки офіційного шлюбу стало відомо про численні зради чоловіка знаменитості.
Тим часом Піт Девідсон протягом дев'яти місяців зустрічався з американською теледівою Кім Кардаш'ян. Проте влітку стосунки зірок закінчилися. Бізнеследі щиро бажає щастя екскоханому та підтримує Емілі Ратаковскі як маму та модель.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі та Піт Девідсон сходили на сімейну вечерю.
Також Фокус писав про ідеальну зимову куртку 2022/23, яку напередодні продемонструвала Емілі Ратаковскі під час прогулянки із сином.