Піта Девідсона помітили на виході з дому Емілі Ратаковскі (фото)

Роман зіркової пари стрімко розвивається.

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Нового бойфренда Емілі Ратаковскі напередодні помітили біля її дому в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

29-річний американський комік Піт Девідсон виходив з апартаментів моделі сам. Втім, голлівудського ловеласа помітили місцеві папараці. Колишній коханий Кім Кардаш'ян був одягнутий у практичний та стильний образ — сірі спортивні штани, синю куртку Adidas та блакитне худі. На ногах бойфренда зірки подіумів польсько-єврейського походження були небесні сліпони зі шкарпетками.

[ + – ] Піт Девідсон

Про романтичні стосунки Піта Девідсона та Емілі Ратаковскі стало відомо восени 2022. До цього модель була одружена з кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, від союзу з яким підростає однорічний син Сильвестр. Втім, через чотири роки офіційного шлюбу стало відомо про численні зради чоловіка знаменитості.

Тим часом Піт Девідсон протягом дев'яти місяців зустрічався з американською теледівою Кім Кардаш'ян. Проте влітку стосунки зірок закінчилися. Бізнеследі щиро бажає щастя екскоханому та підтримує Емілі Ратаковскі як маму та модель.

[ + – ] Емілі Ратаковскі із сином

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі та Піт Девідсон сходили на сімейну вечерю.

Також Фокус писав про ідеальну зимову куртку 2022/23, яку напередодні продемонструвала Емілі Ратаковскі під час прогулянки із сином.