Пит Дэвидсон был замечен на выходе из дома Эмили Ратаковски (фото)

Роман звездной пары стремительно развивается.

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Нового бойфренда Эмили Ратаковски накануне заметили у ее дома в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

29-летний американский комик Пит Дэвидсон выходил из апартаментов модели в одиночку. Впрочем, голливудского ловеласа заметили местные папарацци. Бывший возлюбленный Ким Кардашьян был одет в практичный и стильный образ — серые спортивные штаны, синюю куртку Adidas и голубое худи. На ногах бойфренда звезды подиумов польско-еврейского происхождения были небесные слипоны с носками.

[ + – ] Пит Дэвидсон

О романтических отношениях Пита Дэвидсона и Эмили Ратаковски стало известно осенью 2022. До этого модель была замужем за кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, от союза с которым подрастает годовалый сын Сильвестр. Впрочем, через четыре года официального брака стало известно о многочисленных изменах мужа знаменитости.

Между тем, Пит Дэвидсон в течении девяти месяцев встречался с американской теледивой Ким Кардашьян. Однако летом отношения звезд закончились. Бизнеследи искренне желает счастья экс-возлюбленному и поддерживает Эмили Ратаковски как маму и модель.

[ + – ] Эмили Ратаковски с сыном

Напомним, Эмили Ратаковски и Пит Дэвидсон сходили на семейный ужин.

Также Фокус писал об идеальной зимней куртке 2022/23, которую накануне продемонстрировала Эмили Ратаковски во время прогулки с сыном.