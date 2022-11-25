Эмили Ратаковски и Пита Дэвидсона заметили на семейном ужине (фото)

Официально свои отношения модель и комик до сих пор не подтвердили.

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31-летнюю американскую модель Эмили Ратаковски заметили на ужине с Питом Дэвидсоном. Об этом пишет Page Six.

Новоиспеченная пара отпраздновала в одной компании День Благодарения. Они собрались вместе с друзьями за большим столом. Впрочем, бренд-директор Bumble Селби Драммонд выложила в соцсети фото, на котором видны голливудский ловелас и звезда подиумов польско-еврейского происхождения.

Однако женщина почти сразу удалила снимок.

Эмили Ратаковски и Пит Дэвидсон начали встречаться в ноябре 2022. До этого комик почти год был в романтических отношениях с теледивой Ким Кардашьян. А модель с февраля 2018 года была замужем за американским кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Однако они расстались из-за частых измен мужчины, с которым Ратаковски воспитывала годовалого сына Сильвестра.

Официально звезды не комментировали свой новый роман, однако инсайдеры западных таблоидов подробно все раскрывают. Сообщалось, что комика покорил разум звезды подиумов, а Эмили, в свою очередь, увлеклась чувством юмора Дэвидсона.

Напомним, Эмили Ратаковски и Пита Дэвидсона впервые заметили на свидании.

Также Фокус писал об очень откровенной съемке Эмили Ратаковски для рекламного кампейна ее бренда купальников.