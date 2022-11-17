Эмили Ратаковски и Пита Дэвидсона заметили на свидании (фото)

Звездная пара мило обнималась и улыбалась друг другу.

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31-летнюю американскую супермодель Эмили Ратаковски заметили в объятиях комика Пита Дэвидсона. Об этом пишет Daily Mail.

Влюбленных заметили на входе в West Village apartment в Нью-Йорке. Звезда подиумов польско-еврейского происхождения и известный голливудский ловелас обнимались. При этом Дэвидсон искренне улыбался.

Кроме этого, новоиспеченная звездная пара была одета в парные аутфиты. Оба были в черных курточках и светлых спортивных штанах.

[ + – ] Эмили Ратаковски и Пит Дэвидсон

Об отношениях американской модели и 28-летнего комика стало известно накануне. До этого Дэвидсон встречался почти год с теледивой Ким Кардашьян, актрисой Фиби Дайневор, певицей Арианой Гранде и другими знаменитостями.

Что касается Эмили Ратаковски, то она сейчас разводится со своим мужем, американским кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. От их союза подрастает годовалый сын Сильвестр.

Официально комик и модель еще не комментировали свой новый роман, однако инсайдеры подробно рассказали о ходе развития отношений знаменитостей. Тем временем Эмили лайкнула твит, в котором сообщалось о ее новом возлюбленном.

[ + – ] Эмили Ратаковски и Пит Дэвидсон

Напомним, Эмили Ратаковски и Пит Дэвидсон начали встречаться.

Также Фокус писал о других звездных девушках Пита Дэвидсона.