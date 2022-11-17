Емілі Ратаковскі та Піта Девідсона помітили на побаченні (фото)

Зіркова пара мило обіймалася та посміхалася одне одному.

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31-річну американську супермодель Емілі Ратаковскі помітили в обіймах коміка Піта Девідсона. Про це пише Daily Mail.

Закоханих помітили на вході у West Village apartment у Нью-Йорку. Зірка подіумів польсько-єврейського походження та відомий голлівудський ловелас обіймалися. При цьому Девідсон щиро посміхався.

Окрім цього, новоспечена зіркова пара була одягнута в парні аутфіти. Обидвоє були в чорних курточках та світлих спортивних штанах.

[ + – ] Емілі Ратаковскі та Піт Девідсон

Про стосунки американської моделі та 28-річного коміка стало відомо напередодні. До цього Девідсон зустрічався майже рік з теледівою Кім Кардаш'ян, акторкою Фібі Дайневор, співачкою Аріаною Гранде та іншими знаменитостями.

Щодо Емілі Ратаковскі, то вона наразі розлучається зі своїм чоловіком, американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Від їхнього союзу підростає однорічний син Сильвестр.

Офіційно комік та модель ще не коментували свій новий роман, проте інсайдери вже детально розповіли про перебіг розвитку стосунків знаменитостей. Тим часом Емілі лайкнула твіт, у якому повідомлялося про її нового коханого.

[ + – ] Емілі Ратаковскі та Піт Девідсон

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі та Піт Девідсон почали зустрічатися.

Також Фокус писав про інших зіркових дівчат Піта Девідсона.