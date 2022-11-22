Эмили Ратаковски снялась в очень откровенной фотосессии (фото)

Знаменитость рекламирует новую коллекцию своего бренда.

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31-летняя американская супермодель и бизнеследи Эмили Ратаковски снялась в очень откровенной фотосессии.

Молодая мама позировала для рекламного кампейна своего бренда Inamorata Woman.

Ратаковски примеряла очень маленькое темно-коричневое бикини и босоножки телесного оттенка. Волосы модели были распущены, а на лице визажисты сделали нейтральный макияж.

В качестве аксессуаров к откровенному аутфиту звезда подиумов польско-еврейского происхождения выбрала несколько лаконичных украшений.

"Наше бикини для загара — The CAPRERiA ✨Покупайте все стили со скидкой до 70%!" — отметили под фото бизнесвумэн.

[ + – ] Эмили Ратаковски

Сейчас молодой маме приписывают роман с известным голливудским ловеласом Питом Дэвидсоном. Пока официально знаменитости не подтвердили свои отношения, однако инсайдеры западных таблоидов уже рассказали несколько интересных подробностей. Как известно, Эмили покорило чувство юмора Пита, а комик в свою очередь вдохновился умом своей возлюбленной.

Ратаковски воспитывает годовалого сына Сильвестра от предыдущего союза с американским кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом.

Напомним, 31-летняя Эмили Ратаковски вышла в свет в полупрозрачном платье с голой спиной.

Также Фокус писал о первых совместных фото Эмили Ратаковски и Пита Дэвидсона в Сети.