Эмили Ратаковски снялась в очень откровенной фотосессии (фото)
Знаменитость рекламирует новую коллекцию своего бренда.
31-летняя американская супермодель и бизнеследи Эмили Ратаковски снялась в очень откровенной фотосессии.
Молодая мама позировала для рекламного кампейна своего бренда Inamorata Woman.
Ратаковски примеряла очень маленькое темно-коричневое бикини и босоножки телесного оттенка. Волосы модели были распущены, а на лице визажисты сделали нейтральный макияж.
В качестве аксессуаров к откровенному аутфиту звезда подиумов польско-еврейского происхождения выбрала несколько лаконичных украшений.
"Наше бикини для загара — The CAPRERiA ✨Покупайте все стили со скидкой до 70%!" — отметили под фото бизнесвумэн.
Сейчас молодой маме приписывают роман с известным голливудским ловеласом Питом Дэвидсоном. Пока официально знаменитости не подтвердили свои отношения, однако инсайдеры западных таблоидов уже рассказали несколько интересных подробностей. Как известно, Эмили покорило чувство юмора Пита, а комик в свою очередь вдохновился умом своей возлюбленной.
Ратаковски воспитывает годовалого сына Сильвестра от предыдущего союза с американским кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом.
Напомним, 31-летняя Эмили Ратаковски вышла в свет в полупрозрачном платье с голой спиной.
Также Фокус писал о первых совместных фото Эмили Ратаковски и Пита Дэвидсона в Сети.