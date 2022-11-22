Емілі Ратаковскі знялася у дуже відвертій фотосесії (фото)
Знаменитість рекламує нову колекцію свого бренду.
31-річна американська супермодель та бізнеследі Емілі Ратаковскі знялася в дуже відвертій фотосесії.
Молода мама позувала для рекламного кампейну свого бренду Inamorata Woman.
Ратаковскі приміряла дуже маленьку темно-коричневе бікіні та босоніжки тілесного відтінку. Волосся моделі було розпущене, а на обличчі візажисти зробили нейтральний макіяж.
Як аксесуари до відвертого аутфіту зірка подіумів польсько-єврейського походження обрала кілька лаконічних прикрас.
"Наше бікіні для засмаги — The CAPRERiA ✨Купуйте всі стилі зі знижкою до 70%!" — зазначили під фото бізнесвумен.
Наразі молодій мамі приписують роман з відомим голлівудським ловеласом Пітом Девідсоном. Поки офіційно знаменитості не підтвердили своїх стосунків, проте інсайдери західних таблоїдів уже розповіли кілька цікавих подробиць. Як відомо, Емілі підкорило почуття гумору Піта, а комік у свою чергу надихнувся розумом своєї коханої.
Ратаковскі виховує однорічного сина Сильвестра від попереднього союзу з американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом.
Нагадаємо, 31-річна Емілі Ратаковскі вийшла у світ у напівпрозорій сукні з голою спиною.
Також Фокус писав про перші спільні фото Емілі Ратаковскі та Піта Девідсона у мережі.