Емілі Ратаковскі знялася у дуже відвертій фотосесії (фото)

Знаменитість рекламує нову колекцію свого бренду.

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31-річна американська супермодель та бізнеследі Емілі Ратаковскі знялася в дуже відвертій фотосесії.

Молода мама позувала для рекламного кампейну свого бренду Inamorata Woman.

Ратаковскі приміряла дуже маленьку темно-коричневе бікіні та босоніжки тілесного відтінку. Волосся моделі було розпущене, а на обличчі візажисти зробили нейтральний макіяж.

Як аксесуари до відвертого аутфіту зірка подіумів польсько-єврейського походження обрала кілька лаконічних прикрас.

"Наше бікіні для засмаги — The CAPRERiA ✨Купуйте всі стилі зі знижкою до 70%!" — зазначили під фото бізнесвумен.

[ + – ] Емілі Ратаковскі

Наразі молодій мамі приписують роман з відомим голлівудським ловеласом Пітом Девідсоном. Поки офіційно знаменитості не підтвердили своїх стосунків, проте інсайдери західних таблоїдів уже розповіли кілька цікавих подробиць. Як відомо, Емілі підкорило почуття гумору Піта, а комік у свою чергу надихнувся розумом своєї коханої.

Ратаковскі виховує однорічного сина Сильвестра від попереднього союзу з американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом.

Нагадаємо, 31-річна Емілі Ратаковскі вийшла у світ у напівпрозорій сукні з голою спиною.

Також Фокус писав про перші спільні фото Емілі Ратаковскі та Піта Девідсона у мережі.