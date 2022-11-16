Емілі Ратаковскі вийшла у світ у напівпрозорій сукні з голою спиною (фото)

Знаменитість відвідала захід у Нью-Йорку.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі вийшла у світ у напівпрозорій сукні. Про це пише Vogue Великобританія.

Молода мама відвідала захід Swarovski у Нью-Йорку. На публіку зірка подіумів польсько-єврейського походження вийшла у довгій чорній приталеній сукні, верх якої був напівпрозорим. На ногах знаменитості були босоніжки на підборах. А в ролі аксесуарів до вечірнього аутфіту модель додала лаковану лаконічну сумочку, кольє та браслет. Волосся Ратаковскі було розпущене.

[ + – ] Емілі Ратаковскі

Наразі зірці приписують роман з голлівудським ловеласом та коміком Пітом Девідсоном, який до неї зустрічався майже рік з Кім Кардаш'ян. А ще раніше з Кайєю Гербер, Аріаною Гранде та іншими знаменитостями.

[ + – ] Емілі Ратаковскі

31-річна Емілі виховує однорічного сина Сильвестра від попереднього шлюбу з американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Пара розлучилася через численні зради чоловіка у 2022.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі почала зустрічатися з 28-річним коміком Пітом Девідсоном.

Також Фокус писав про трендове взуття для зими 2022/23, яке напередодні продемонструвала Емілі Ратаковскі.