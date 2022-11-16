Эмили Ратаковски вышла в свет в полупрозрачном платье с голой спиной (фото)

Знаменитость посетила мероприятие в Нью-Йорке.

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31-летняя американская модель Эмили Ратаковски вышла в свет в полупрозрачном платье. Об этом пишет Vogue Великобритания.

Молодая мама посетила мероприятие Swarovski в Нью-Йорке. На публику звезда подиумов польско-еврейского происхождения вышла в длинном черном приталенном платье, верх которого был полупрозрачным. На ногах знаменитости были босоножки на каблуке. А в роли аксессуаров к вечернему аутфиту модель добавила лакированную лаконичную сумочку, колье и браслет. Волосы Ратаковски были распущены.

[ + – ] Эмили Ратаковски

Сейчас звезде приписывают роман с голливудским ловеласом и комиком Питом Дэвидсоном, который до нее встречался почти год с Ким Кардашьян. А еще раньше с Кайей Гербер, Арианой Гранде и другими знаменитостями.

[ + – ] Эмили Ратаковски

31-летняя Эмили воспитывает годовалого сына Сильвестра от предыдущего брака с американским кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Пара развелась из-за многочисленных измен мужчины в 2022 году.

Напомним, Эмили Ратаковски начала встречаться с 28-летним комиком Питом Дэвидсоном.

Также Фокус писал о трендовой обуви для зимы 2022/23, которую накануне продемонстрировала Эмили Ратаковски.