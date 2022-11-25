Емілі Ратаковскі та Піта Девідсона помітили на сімейній вечері (фото)

Офіційно свої стосунки модель та комік досі не підтвердили.

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31-річну американську модель Емілі Ратаковскі помітили на вечері з Пітом Девідсоном. Про це пише Page Six.

Новоспечена пара відсвяткувала в одній компанії День Подяки. Вони зібралися разом з друзями за великим столом. Втім, бренд-директор Bumble Селбі Драммонд виклала у соцмережі фото, на якому видно голлівудського ловеласа та зірку подіумів польсько-єврейського походження.

Проте жінка майже одразу видалила знімок.

Емілі Ратаковскі та Піт Девідсон почали зустрічатися у листопаді 2022. До цього комік майже рік був у романтичних стосунках з теледівою Кім Кардаш'ян. А модель з лютого 2018 року була одружена з американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Проте вони розлучилися через часті зради чоловіка, з яким Ратаковскі виховувала однорічного сина Сильвестра.

Офіційно зірки не коментували свій новий роман, проте інсайдери західних таблоїдів усе детально розкривають. Повідомлялося, що коміка підкорив розум зірки подіумів, а Емілі, у свою чергу, захопилася почуттям гумору Девідсона.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі та Піта Девідсона вперше помітили на побаченні.

Також Фокус писав про дуже відверту зйомку Емілі Ратаковскі для рекламного кампейну її бренду купальників.