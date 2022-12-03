Эмили Ратаковски продемонстрировала идеальную зимнюю куртку 2022/23 (фото)

Молодая мама сделала акцент на ярких оттенках.

Related video

31-летняя американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала удачный образ для зимы 2022/23. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов польско-еврейского происхождения сходила на прогулку с годовалым сыном Сильвестром в Нью-Йорке. Для выхода на публику знаменитость выбрала достаточно яркий и стильный аутфит. На молодой маме была ярко-розовая кепка, черные брюки и сине-зеленая куртка оверсайз The North Face. Волосы Ратаковски были распущены.

Тем временем первенец модели был одет в ярко-оранжевую куртку, леопардовые лосины и салатовую шапочку.

[ + – ] Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски сейчас встречается с голливудским ловеласом и комиком Питом Дэвидсоном. Недавно она объявила о разводе с американским кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, от союза с которым и воспитывает годовалого сына. Как известно, экс-возлюбленный модели часто изменял ей, в частности, во время беременности.

Влюбленные поженились в феврале 2018 года после нескольких месяцев романтических отношений.

[ + – ] Эмили Ратаковски с бывшим мужем Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Напомним, Эмили Ратаковски и Пит Дэвидсон сходили вместе на семейный ужин.

Также Фокус писал о резком похудении Эмили Ратаковски на фоне стресса.