Эмили Ратаковски рассказала о резком похудении на фоне стресса
Судя по всему, знаменитость подразумевала развод с мужем.
31-летняя американская модель Эмили Ратаковски рассказала о резком похудении. Об этом пишет E! Online.
Звезда подиумов польско-еврейского происхождения в своем подкасте High Low откровенно рассказала об изменениях в своем теле на фоне стресса.
"Я думаю, что в моем теле живет душевная травма. Когда мне действительно плохо, я начинаю быстро терять вес. Недавно я похудела до 100 фунтов (около 45 кг — ред.), и это было по-настоящему страшно", — призналась молодая мама.
Под стрессом Эмили Ратаковски, судя по всему, имела в виду развод со своим мужем, американским кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Как известно, возлюбленный звезды подиумов неоднократно изменял ей, в частности, во время беременности.
От их союза подрастает годовалый сын Сильвестр, которого Ратаковски часто показывает в своих соцсетях.
В настоящее время модель встречается с известным голливудским ловеласом Питом Дэвидсоном. Влюбленных несколько раз "ловили папарацци", однако официально они еще не комментировали свои новые отношения.
Напомним, Эмили Ратаковски заметили на семейном ужине с новым бойфрендом.
Также Фокус писал о ярком образе в трендовом тренче от Эмили Ратаковски.