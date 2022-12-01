Емілі Ратаковскі розповіла про різке схуднення на фоні стресу

Судячи з усього, знаменитість мала на увазі розлучення з чоловіком.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі розповіла про різке схуднення. Про це пише E! Online.

Зірка подіумів польсько-єврейського походження у своєму подкасті High Low відверто розповіла про зміни у своєму тілі на фоні стресу.

"Я думаю, що в моєму тілі живе душевна травма. Коли мені дійсно погано, я починаю швидко втрачати вагу. Недавно я схудла до 100 фунтів (близько 45 кг — ред.), і це було по-справжньому страшно", — зізналася молода мама.

[ + – ] Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

Під стресом Емілі Ратаковскі, судячи з усього, мала на увазі розлучення зі своїм чоловіком, американським кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом. Як відомо, коханий зірки подіумів неодноразово зраджував їй, зокрема під час вагітності.

Від їхнього союзу підростає однорічний син Сильвестр, якого Ратаковскі часто показує у своїх соцмережах.

[ + – ] Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

Наразі модель зустрічається з відомим голлівудським ловеласом Пітом Девідсоном. Закоханих кілька разів "ловили папараці", проте офіційно вони ще не коментували своїх нових стосунків.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі помітили на сімейній вечері з новим бойфрендом.

Також Фокус писав про яскравий образ у трендовому тренчі від Емілі Ратаковскі.