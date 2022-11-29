Емілі Ратаковскі показала приголомшливий образ у яскравому тренчі

Тренчі ніколи не виходять із моди, але настільки яскраве вбрання може стати справжньою прикрасою гардеробу.

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Емілі Ратаковскі привернула до себе увагу папараці, коли вийшла на прогулянку Нью-Йорком у яскравому тренчі та чоботях із принтом під зебру. Модель усі вихідні провела зі своїм новим бойфрендом Пітом Девідсоном. Про це пише Daily Mail.

Емілі обрала для прогулянки яскравий тренч кольору стиглих мандаринів, який зав'язала на талії та спустила з одного плеча. Образ вона доповнила чоботами з модним "зебровим" принтом і маленькою чорною сумочкою.

[ + – ] Емілі Ратаковскі та її яскравий образ

Емілі сфотографували після того, як вона всі вихідні провела зі своїм новим бойфрендом — Пітом Девідсоном.

Пара разом сходила на гру "Нью-Йорк Нікс" проти "Мемфіс Гріззліс".

Ніхто з них не прокоментував чутки про роман, а їхні друзі заявляють, що вони просто близькі друзі.

Але репутація Піта Девідсона така, що в просту дружбу важко повірити. До Емілі в нього був роман із Кім Кардаш'ян, а до неї він зустрічався з Аріаною Гранде, з якою навіть був заручений, із акторкою Кейт Бекінсейл і зіркою "Бріджертонів" Фібі Дайневор.

[ + – ] Емілі Ратаковскі вийшла у світ у модному образі Фото: Getty Images

До того ж Емілі Ратаковскі відкрита для стосунків. Вона нещодавно розлучилася з колишнім чоловіком Себастьяном Беар МакКлардом.

Раніше Емілі пояснювала, у чому секрет чарівності Піта Девідсона.

"Він уразливий. Він милий. Його лак для нігтів приголомшливий. Він має гарний вигляд! Він чудовий! І в нього гарні стосунки з матір'ю. Ми це любимо", — жартувала Ратаковскі.

Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі та Піт Девідсон разом відзначали День Подяки. Вони зібралися за одним столом разом із друзями.