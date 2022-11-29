Эмили Ратаковски показала потрясающий образ в ярком тренче

Тренчи никогда не выходят из моды, но настолько яркий наряд может стать настоящим украшением гардероба.

Related video

Эмили Ратаковски привлекла к себе внимание папарацци, когда вышла на прогулку по Нью-Йорку в ярком тренче и сапогах с принтом под зебру. Модель все выходные провела со своим новым бойфрендом Питом Дэвидсоном. Об этом пишет Daily Mail.

Эмили выбрала для прогулки яркий тренч цвета спелых мандаринов, который завязала на талии и спустила с одного плеча. Образ она дополнила сапогами с модным "зебровым" принтом и маленькой черной сумочкой.

[ + – ] Эмили Ратаковски и ее яркий образ

Эмили сфотографировали после того, как она все выходные провела со своим новым бойфрендом – Питом Дэвидсоном.

Пара вместе сходила на игре "Нью-Йорк Никс" против "Мемфис Гриззлис".

Никто их них не прокомментировал слухи о романе, а их друзья заявляют, что они "просто близкие друзья".

Но репутация Пита Дэвидсона такова, что в простую дружбу верится с трудом. До Эмили у него был роман с Ким Кардашьян, а до нее он встречался с Арианой Гранде, с которой даже был помолвлен, с актрисой Кейт Бекинсейл и звездой "Бриджертонов" Фиби Дайневор.

[ + – ] Эмили Ратаковски вышла в свет в модном образе Фото: Getty Images

К тому же Эмили Ратаковски открыта для отношений. Она недавно рассталась с бывшим мужем Себастьяном Беар-МакКлардом.

Ранее Эмили поясняла, в чем секрет обаяния Пита Дэвидсона.

"Он уязвимый. Он милый. Его лак для ногтей потрясающий. Он хорошо выглядит! Он великолепен! И у него хорошие отношения с матерью. Мы это любим", — шутила Ратаковски.

Напомним, ранее Эмили Ратаковски и Пит Дэвидсон вместе отмечали День Благодарения. Они собрались за одним столом вместе с друзьями.